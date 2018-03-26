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Участники совещания в Пятигорске по ремонту сельских ДК обсудили пожарную безопасность
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Участники совещания в Пятигорске по ремонту сельских ДК обсудили пожарную безопасность 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Участники совещания в Пятигорске по реализации проекта «Местный Дом культуры» в федеральных округах после трагедии в Кемерове, где накануне в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, обсудили усиление противопожарной безопасности.
Как рассказала ТАСС первая замглавы комитета Госдумы по культуре, координатор федерального проекта «Культура малой родины» Ольга Казакова, усиление противопожарных мер необходимо и в сельских ДК.
"Понятно, что в торговых центрах будут проведены проверки, но и относительно Домов культуры эту тему мы обязательно обсудим детально. То есть если ремонтируем в современном формате, то должны учитывать все", — сказала Казакова.
Проект Министерства культуры РФ и "Единой России" стартовал в 2017 году. По словам Казаковой, в стране насчитывается около 32 тыс. сельских ДК, которые нуждаются в обновлении, многие из них не ремонтировали около 50 лет. В 2017 году уже удалось обновить и отремонтировать около 2 тыс. ДК, но очевидно, что темпы надо увеличивать, отметила собеседница агентства.
"Изначально мы запускали проект как трехлетний. Сейчас понимаем, что нужна хотя бы пятилетка, но при этом с масштабным увеличением финансирования", — сказала Казакова.
В 2017 году на проект было выделено 1,4 млрд рублей, из которых Ставропольский край, в котором находятся 520 сельских ДК, получил около 28 млн рублей. «В этом году финансирование сохранится на уровне 2017 года, но мы стараемся привлечь на этот проект больше», — рассказала Казакова.
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