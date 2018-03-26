Нового мирового судью назначили в Западном Дегунине

На судебном участке № 357 района Западное Дегунино назначен новый мировой судья. Им стал Роман Руденко , которому предстоит исполнять свои обязанности в течение пяти лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Кандидат имеет высшее профессиональное образование, положительные характеристики и необходимые рекомендации, а также соответствует квалификационным требованиям, установленным законом.