Нового мирового судью назначили в Западном Дегунине 

На судебном участке № 357 района Западное Дегунино назначен новый мировой судья. Им стал Роман Руденко, которому предстоит исполнять свои обязанности в течение пяти лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кандидат имеет высшее профессиональное образование, положительные характеристики и необходимые рекомендации, а также соответствует квалификационным требованиям, установленным законом.
Напомним, что мировой судья — это судья общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, входящий в единую систему судов общей юрисдикции и занимающий положение первого звена этой системы. (то)