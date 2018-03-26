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Нового мирового судью назначили в Западном Дегунине
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Нового мирового судью назначили в Западном Дегунине 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
На судебном участке № 357 района Западное Дегунино назначен новый мировой судья. Им стал Роман Руденко, которому предстоит исполнять свои обязанности в течение пяти лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кандидат имеет высшее профессиональное образование, положительные характеристики и необходимые рекомендации, а также соответствует квалификационным требованиям, установленным законом.
Напомним, что мировой судья — это судья общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, входящий в единую систему судов общей юрисдикции и занимающий положение первого звена этой системы. (то)
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