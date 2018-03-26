На севере Москвы возведут поликлинику с женской консультацией

Открытие нового медицинского учреждения запланировано на 2020 год.

В понедельник, 26 марта, стало известно, что в Северном административном округе столицы построят поликлинику для взрослых и детей с женской консультацией и подъездной дорогой.

Руководитель московского Департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новое медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену.

— В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить в следующем году, — уточнил он.

За смену врачи поликлиники смогут принимать 500 взрослых и 250 детей. Помимо этого, в здании откроют женскую консультацию на 96 помещений, клинико-диагностическую лабораторию и отделение лучевой диагностики.

Отмечается, что новая поликлиника будет построена на Синявинской улице.

МЕЖДУ ТЕМ Интерьеры московских поликлиник оформят в едином стиле

Медучреждения приглашают горожан на дни открытых дверей