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На севере Москвы возведут поликлинику с женской консультацией
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На севере Москвы возведут поликлинику с женской консультацией 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Открытие нового медицинского учреждения запланировано на 2020 год.
В понедельник, 26 марта, стало известно, что в Северном административном округе столицы построят поликлинику для взрослых и детей с женской консультацией и подъездной дорогой.
Руководитель московского Департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новое медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену.
— В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить в следующем году, — уточнил он.
За смену врачи поликлиники смогут принимать 500 взрослых и 250 детей. Помимо этого, в здании откроют женскую консультацию на 96 помещений, клинико-диагностическую лабораторию и отделение лучевой диагностики.
Отмечается, что новая поликлиника будет построена на Синявинской улице.
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