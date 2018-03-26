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В Госдуму внесён законопроект об отмене статьи за угон авто
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В Госдуму внесён законопроект об отмене статьи за угон авто 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Один из народных депутатов подготовил законопроект, который подразумевает отмену стать №166 (угон автомобиля). По его мнению, автогонщиков необходимо привлекать к ответственности в соответствии со статьей №158 (кража).
Инициатор утверждает, что угон автомобиля подразумевает получение наживы, соответственно, такое поведение злоумышленника должно быть наказано намного суровее, нежели это предусматривает статья №166. Причиной появления законопроекта стала практика, в рамках которой вор, не успевший реализовать украденный автомобиль (или его запчасти) получает слишком мягкое наказание. Но, с объективной точки зрения злоумышленник, который уже успел продать награбленное, и тот, кто не успел этого сделать, должны быть одинаково наказаны.
Эксперты считают, что законопроект не получит поддержки правительства, так как в настоящее время при определении меры наказания учитываются самые незначительные детали. К примеру, если автомобиль был вскрыт с помощью специального устройства, квалифицируют такое поведение злоумышленника, как кражу, так как он преднамеренно готовился к совершению преступления.
Согласно официальным данным, в прошлом году примерно сорок три тысячи россиян лишились своих автомобилей.
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