В Госдуму внесён законопроект об отмене статьи за угон авто

Один из народных депутатов подготовил законопроект, который подразумевает отмену стать №166 (угон автомобиля). По его мнению, автогонщиков необходимо привлекать к ответственности в соответствии со статьей №158 (кража).

Инициатор утверждает, что угон автомобиля подразумевает получение наживы, соответственно, такое поведение злоумышленника должно быть наказано намного суровее, нежели это предусматривает статья №166. Причиной появления законопроекта стала практика, в рамках которой вор, не успевший реализовать украденный автомобиль (или его запчасти) получает слишком мягкое наказание. Но, с объективной точки зрения злоумышленник, который уже успел продать награбленное, и тот, кто не успел этого сделать, должны быть одинаково наказаны.

Эксперты считают, что законопроект не получит поддержки правительства, так как в настоящее время при определении меры наказания учитываются самые незначительные детали. К примеру, если автомобиль был вскрыт с помощью специального устройства, квалифицируют такое поведение злоумышленника, как кражу, так как он преднамеренно готовился к совершению преступления.

Согласно официальным данным, в прошлом году примерно сорок три тысячи россиян лишились своих автомобилей.