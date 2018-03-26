Глава управы района Отрадное Владимир Литовский встретится с жителями 18 апреля

Встреча главы управы района Отрадное Владимира Литовского с населением состоится в среду, 18 апреля. В этот раз она будет проходить в актовом зале школы № 1554 на улице Мусоргского. Как сообщили в организационном отделе управы, на обсуждение будет вынесено два вопроса.

— Сначала на встрече обсудят праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, а затем — взаимодействие с общественными организациями и объединениями района, — пояснили в управе.

Как обычно, после выступления докладчиков, жители смогут задать главе управы свои вопросы.

Встреча начнется в 19.00 по адресу: улица Мусоргского, дом 11Г. (вт)