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Глава управы района Отрадное Владимир Литовский встретится с жителями 18 апреля
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Глава управы района Отрадное Владимир Литовский встретится с жителями 18 апреля 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Встреча главы управы района Отрадное Владимира Литовского с населением состоится в среду, 18 апреля. В этот раз она будет проходить в актовом зале школы № 1554 на улице Мусоргского. Как сообщили в организационном отделе управы, на обсуждение будет вынесено два вопроса.
— Сначала на встрече обсудят праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, а затем — взаимодействие с общественными организациями и объединениями района, — пояснили в управе.
Как обычно, после выступления докладчиков, жители смогут задать главе управы свои вопросы.
Встреча начнется в 19.00 по адресу: улица Мусоргского, дом 11Г. (вт)
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