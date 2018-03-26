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Больницы и школы Карелии проверят после трагедии в Кемерово
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Больницы и школы Карелии проверят после трагедии в Кемерово 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» Парфенчиков провел экстренное совещание и поручил проверить все госучреждения Карелии.
В госучреждениях с массовым пребыванием людей будут проведены проверки по выполнению требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба правительства Карелии
В связи с трегадией в Кемерово Глава Республики Карелия провел экстренное совещание. В нем принялиприняли участие представители органов прокуратуры, МЧС, исполнительной и законодательной власти региона, местного самоуправления.
То, что произошло в Кемерово — это национальная трагедия, о которой, наверное, будут вспоминать и через сто лет. Мы понимаем, что будут приняты соответствующие меры на федеральном уровне. Но нам нужно на региональном и муниципальном уровне сделать выводы для предотвращения подобной трагедии,
— открыл совещание Глава Карелии Артур Парфенчиков.
Участники совещания также обсудили меры, которые необходимо предпринять в ближайшее время. По поручению Главы Карелия в целях обеспечения безопасности пребывания людей в государственных учреждениях образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта будут проведены дополнительные проверочные мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности. Ответственными за их проведение назначены вице-премьеры по курируемым сферам. Рекомендации по проведению подобных проверок будут даны органам местного самоуправления и представителям бизнеса.
Завтра в Центре управления кризисными ситуациями состоится совещание в формате видеосвязи с участием заместителей Премьер-министра Правительства и руководителей торговых центров Карелии (всего на территории республики функционируют 34 торговых центра).
Напомним, что 25 в Кемерово загорелся ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным число погибших достигло 64 человек.
По материалам: ptzgovorit.ru
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