Автомобилистка распылила газ в лицо нижегородке. Пострадавшая ищет свидетелей

Фотографией своей обидчицы Светлана Левушкина поделилась в социальной сети:

— Около 16.30 на остановке (на улице) Ванеева эта автомобилистка выскочила из авто и брызнула мне в лицо перцовым газом из баллончика. Если есть свидетели сообщите, пожалуйста.

Под постом Светлана уточнила, что переходила дорогу.

— Не работал светофор, я перешла по пешеходному переходу дорогу, из Nissan выскочила женщина с баллончиком и, матерясь, с воплями распылила реагент.

В комментариях нижегородцы сообщили предполагаемое имя автомобилистки и то, что ее уже задержали. Редакция направила запрос в полицию, чтобы уточнить эту информацию.

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