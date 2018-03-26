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Автомобилистка распылила газ в лицо нижегородке. Пострадавшая ищет свидетелей
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Автомобилистка распылила газ в лицо нижегородке. Пострадавшая ищет свидетелей 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Фотографией своей обидчицы Светлана Левушкина поделилась в социальной сети:
— Около 16.30 на остановке (на улице) Ванеева эта автомобилистка выскочила из авто и брызнула мне в лицо перцовым газом из баллончика. Если есть свидетели сообщите, пожалуйста.
Под постом Светлана уточнила, что переходила дорогу.
— Не работал светофор, я перешла по пешеходному переходу дорогу, из Nissan выскочила женщина с баллончиком и, матерясь, с воплями распылила реагент.
В комментариях нижегородцы сообщили предполагаемое имя автомобилистки и то, что ее уже задержали. Редакция направила запрос в полицию, чтобы уточнить эту информацию.
Ранее мы рассказывали, как девушку-водителя усмиряли наручниками за сопротивление полиции на Монастырке.
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