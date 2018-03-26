«Новому мэру Калининграда придется решать копившиеся годами проблемы»

Александр Ярошук ушел в отставку, оставив после себя ряд глубоких проблем в городском хозяйстве, которые не решались годами. При хозяйском подходе в самой западной области страны, в регионе с мягким климатом, у моря, рядом с Европой, с огромными федеральными вливаниями, при полном отсутствии в России подобных мест, за десять с лишним лет Калининград можно было превратить в город-сад, где метр земли был бы на вес золота, а инвесторы как в Москве растянулись бы в очередь, уходящую за горизонт. К сожалению, золото уплыло мимо города.

Калининград нуждается в настоящем хозяине, который будет думать не о процессах и алгоритмах, не о том, как выкачать больше денег из городского хозяйства, а о людях, которые в этом городе живут. И для того чтобы Калининград стал городом для людей нужно в первую очередь решать проблемы с работой „Теплосети“ и общественного транспорта, с уборкой снега и вывозом мусора, наконец, с бессистемной уплотнительной застройкой, уничтожающей архитектурный облик города. Необходимо решать накопившиеся проблемы ЖКХ. Но все же самое главное — определиться с тем, как должен выглядеть областной центр, со стратегией его развития. И во главу угла этой стратегии должны быть поставлены интересы горожанина.

Кто бы ни пришел на место Ярошука, я уверен, хуже не будет. На должность следующего мэра пророчат Алексея Силанова , который является для элит фигурой компромиссной, а для жителей города хорошо знакомой, причем с лучшей стороны. Кроме того, эта фигура продвигается губернатором, выбившим из-под ног коррумпированных городских элит последнюю опору, и у разных ветвей власти появляется шанс начать совместную работу на благо Калининграда и всех жителей области.

Что касается характеристики Силанова, то он чиновник с огромным стажем, его все знают, он местный, со всеми дружит, ни с кем никогда не ссорился. Он не принадлежит к какому-либо коррумпированному клану или группировке, которая отстаивает чьи-то интересы. Не замечен в интригах, открыт, старается дистанцироваться от всякого рода серых схем. Силанов всегда был сам по себе, занимался социалкой, был вице-мэром и вице-губернатором, депутатом Госдумы и всегда старался помогать простым гражданам, поэтому имеет уважение среди народа. Кроме того, он в неплохих отношениях и с Ярошуком, и с Цукановым, и с Алихановым, поэтому не удивительно, что появилась его кандидатура. Несомненно, одним из больших плюсов Алексея Силанова является то, что он пришел не из коммерции и никогда не занимался бизнесом, как Ярошук.

В регионе сложился пазл, когда вертикаль власти перестанет быть просто названием, она воплотится в жизнь, что является общефедеральным трендом. Время государственных экспериментов, когда в Кремле спокойно наблюдали за противостоянием первых лиц регионов, которые подобно крупным феодалам вели в сражения целые армии своих вассалов, прошло».