Две жительницы Майкопа получили жилищные сертификаты

Мэр республиканской столицы Андрей Гетманов торжественно вручил государственные жилищные сертификаты двум жительницам Майкопа

«Одна из них относится к категории вынужденных переселенцев, другая — к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф», рассказали в администрации Майкопа.

В соответствии с федеральным законодательством, им оказывается государственная поддержка в форме социальных выплат на приобретение жилья.

Вручая жилищные сертификаты, Андрей Гетманов поздравил майкопчанок с этим важным, радостным для их семей событием и пожелал успехов в решении квартирного вопроса, скорейшего новоселья, большого счастья и благополучия.