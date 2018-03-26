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Две жительницы Майкопа получили жилищные сертификаты
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Две жительницы Майкопа получили жилищные сертификаты 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Мэр республиканской столицы Андрей Гетманов торжественно вручил государственные жилищные сертификаты двум жительницам Майкопа.
«Одна из них относится к категории вынужденных переселенцев, другая — к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф», рассказали в администрации Майкопа.
В соответствии с федеральным законодательством, им оказывается государственная поддержка в форме социальных выплат на приобретение жилья.
Вручая жилищные сертификаты, Андрей Гетманов поздравил майкопчанок с этим важным, радостным для их семей событием и пожелал успехов в решении квартирного вопроса, скорейшего новоселья, большого счастья и благополучия.
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