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СМИ: власти РФ высылают из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ
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СМИ: власти РФ высылают из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Двое немецких военных и двое сотрудников спецслужб Германии объявлены властями РФ персонами нон грата в качестве ответной реакции на высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на собственные источники.
По его данным, Россию должен покинуть военный атташе посольства ФРГ, в обязанности которого входило налаживание контактов с представителями российских вооруженных сил. Также персонами нон грата объявлен один сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и один — Федеральной разведывательной службы (БНД).
Ранее власти Германии приняли решение выслать из страны четырех российских дипломатов в рамках скоординированной акции западных стран после инцидента в Солсбери. Россияне обязаны покинуть Федеративную Республику до понедельника. В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий целого ряда государств.
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