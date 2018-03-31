СМИ: власти РФ высылают из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

БЕРЛИН, 31 марта. / ТАСС /. Двое немецких военных и двое сотрудников спецслужб Германии объявлены властями РФ персонами нон грата в качестве ответной реакции на высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По его данным, Россию должен покинуть военный атташе посольства ФРГ, в обязанности которого входило налаживание контактов с представителями российских вооруженных сил. Также персонами нон грата объявлен один сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и один — Федеральной разведывательной службы (БНД).