Германия выступает за продолжение диалога с Москвой

Германия не хочет разрывать диалог с Москвой . В интервью газете Passauer Neue Presse координатор правительства Германии Гернот Эрлер рассказал, что государства должны избежать новой холодной войны, а высылка российских дипломатов было всего лишь знаком солидарности с Великобританией

“Несмотря на твердую позицию Берлина с Москвой, каналы связи останутся открытыми, заявил Эрлер. — У нас есть четкая и непоколебимая позиция, но мы хотим оставаться в диалоге с Москвой»

Стоит напомнить, что после того, как 4 марта в Великобритании вместе со своей дочерью был найден отравленным бывший русский разведчик-предатель Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией.

Ещё не закончив расследование, Соединенное Королевство обвинило в произошедшем Россию , после чего выслало 23 наших дипломатов. Англичан поддержали партнеры по НАТО и бывшие партнеры по ЕС — всего 22 государства.

МИД РФ заявили, что такая манера общения с Россией недопустима, но согласились на сотрудничество, если Лондон направит официальный запрос по линии ООН . На острове так поступить отказались.

Несмотря на ситуацию с высылкой российских дипломатов и экономическими санкциями в отношении России, 27 марта Германия выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».

«После интенсивного анализа, включая проведение оценки воздействия на окружающую среду, Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии (BSH) было предоставлено разрешение на газопровод «Северный поток-2», протяженностью около 31 км в исключительной экономической зоне Германии», — сообщается в пресс-релизе BSH.