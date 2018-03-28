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Германия выступает за продолжение диалога с Москвой
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Германия выступает за продолжение диалога с Москвой 

Русская Семерка 2 часа назад
Фото: Русская Семерка
Германия не хочет разрывать диалог с Москвой. В интервью газете Passauer Neue Presse координатор правительства Германии Гернот Эрлер рассказал, что государства должны избежать новой холодной войны, а высылка российских дипломатов было всего лишь знаком солидарности с Великобританией.
“Несмотря на твердую позицию Берлина с Москвой, каналы связи останутся открытыми, заявил Эрлер. — У нас есть четкая и непоколебимая позиция, но мы хотим оставаться в диалоге с Москвой»
Стоит напомнить, что после того, как 4 марта в Великобритании вместе со своей дочерью был найден отравленным бывший русский разведчик-предатель Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией.
Ещё не закончив расследование, Соединенное Королевство обвинило в произошедшем Россию, после чего выслало 23 наших дипломатов. Англичан поддержали партнеры по НАТО и бывшие партнеры по ЕС — всего 22 государства.
В МИД РФ заявили, что такая манера общения с Россией недопустима, но согласились на сотрудничество, если Лондон направит официальный запрос по линии ООН. На острове так поступить отказались.
Несмотря на ситуацию с высылкой российских дипломатов и экономическими санкциями в отношении России, 27 марта Германия выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».
«После интенсивного анализа, включая проведение оценки воздействия на окружающую среду, Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии (BSH) было предоставлено разрешение на газопровод «Северный поток-2», протяженностью около 31 км в исключительной экономической зоне Германии», — сообщается в пресс-релизе BSH.
Новая газовая магистраль пройдет через исключительную экономическую зону Германии в Балтийском море. Общая протяженность линии составит 1225 км. Точкой входа газопровода в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока».
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