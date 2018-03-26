Хитроу выиграет от новых грузовых соединений с Китаем

АHeathrow Airport Limited (HAL) надеется извлечь выгоду из новых грузовых соединений с Китаем , которые будут созданы летом этого года, в том числе путем увеличения грузовых возможностей, которые станут доступны, пишет AVIAV.

Авиакомпания Hainan Airlines намерена открыть прямое обслуживание из аэропорта Хитроу в Чаншу, а авиакомпания Tianjin Airlines будет совершать рейсы из Хитроу в Сиань — обе эти услуги три раза в неделю будут представлять первое прямое соединение Великобритании с этими китайскими городами — в то время как Beijing Capital Airlines планирует изменить свои чартерные услуги и начать предлагать запланированное соединение в Циндао

Авиакомпания Hainan Airlines будет летать в Чаншу с 23 марта, используя на этом маршруте Boeing 787-800 «Дримлайнер», прежде чем перейти к более крупной модели B787-900 (которая обеспечивает 8 тонн грузоподъемности) 1 сентября.

Авиакомпания Tianjin Airlines будет летать в Сиань из Тяньцзине с мая с использованием самолёта Airbus A330-200 (8 тонн грузоподъемности).

Авиакомпания Beijing Capital Airlines будет летать два раза в неделю до Циндао с 26 марта, используя самолет A330-200 (который обеспечивает 8 тонн грузоподъемности).

В совокупности эти три службы будут предлагать дополнительно 6700 тонн грузоподъемности в год для британских экспортеров, отмечает HAL.

В заявлении руководства аэропорта было указано: «Будучи крупнейшим портом Великобритании по стоимости для торговли за пределами ЕС , аэропорт Хитроу будет уникально позиционирован, чтобы максимально использовать возможности новых экспортных соединений для новых предложений на рынках».

Хитроу уже предлагает более 100 прямых рейсов в Китай каждую неделю. Из этой суммы 55 из этих рейсов связывают Хитроу с Гонконгом , 22 — с Шанхаем , 20 — с Пекином, 10 — с Гуанчжоу и с двумя — в Циндао.

Главный исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей заметил: «Китай переживает торговый бум, и аппетит к британским товарам сильнее, чем когда-либо.

»Мы рады приветствовать эти новые авиакомпании и маршруты. Однако ясно, что доступ Великобритании к этим китайским рынкам продолжает отставать от наших европейских конкурентов.

«Крупнейший порт нашей страны слишком загружен, и новые маршруты из Великобритании на огромные рынки, такие как Чанша и Сиань, являются, к сожалению, исключением, а не правилом.

«Если Великобритания станет глобальным торговым центром после Брексита, нам нужно расширить Хитроу — открыв до 40 новых торговых соединений, которые помогут всей Великобритании процветать», — заявил он.

В заявлении HAL объясняется, что планы Хитроу по расширению, в том числе долгожданная третья взлетно-посадочная полоса, позволят аэропорту обеспечить более 40 новых дальнемагистральных пунктов назначения, а также удвоить его грузоподъемность — «предоставить Великобритании столь необходимую торговую инфраструктуру в то время, когда страна стремится развивать свои торговые отношения за пределами ЕС ».

В феврале в аэропорте Хитроу наблюдался резкий скачок грузовых показателей, сообщают последние данные, полученные HAL. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатели увеличились на 5 процентов в годовом исчислении до 133 140 тонн, а грузовые перевозки хаба достигли рекордного уровня.

Оператор сообщил, что увеличение произошло в основном за счет роста на рынках Северной Америки и Восточной Азии.