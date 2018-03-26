Хитроу выиграет от новых грузовых соединений с Китаем 

АHeathrow Airport Limited (HAL) надеется извлечь выгоду из новых грузовых соединений с Китаем, которые будут созданы летом этого года, в том числе путем увеличения грузовых возможностей, которые станут доступны, пишет AVIAV.
Авиакомпания Hainan Airlines намерена открыть прямое обслуживание из аэропорта Хитроу в Чаншу, а авиакомпания Tianjin Airlines будет совершать рейсы из Хитроу в Сиань — обе эти услуги три раза в неделю будут представлять первое прямое соединение Великобритании с этими китайскими городами — в то время как Beijing Capital Airlines планирует изменить свои чартерные услуги и начать предлагать запланированное соединение в Циндао.
Авиакомпания Hainan Airlines будет летать в Чаншу с 23 марта, используя на этом маршруте Boeing 787-800 «Дримлайнер», прежде чем перейти к более крупной модели B787-900 (которая обеспечивает 8 тонн грузоподъемности) 1 сентября.
Авиакомпания Tianjin Airlines будет летать в Сиань из Тяньцзине с мая с использованием самолёта Airbus A330-200 (8 тонн грузоподъемности).
Авиакомпания Beijing Capital Airlines будет летать два раза в неделю до Циндао с 26 марта, используя самолет A330-200 (который обеспечивает 8 тонн грузоподъемности).
В совокупности эти три службы будут предлагать дополнительно 6700 тонн грузоподъемности в год для британских экспортеров, отмечает HAL.
В заявлении руководства аэропорта было указано: «Будучи крупнейшим портом Великобритании по стоимости для торговли за пределами ЕС, аэропорт Хитроу будет уникально позиционирован, чтобы максимально использовать возможности новых экспортных соединений для новых предложений на рынках».
Хитроу уже предлагает более 100 прямых рейсов в Китай каждую неделю. Из этой суммы 55 из этих рейсов связывают Хитроу с Гонконгом, 22 — с Шанхаем, 20 — с Пекином, 10 — с Гуанчжоу и с двумя — в Циндао.
Главный исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей заметил: «Китай переживает торговый бум, и аппетит к британским товарам сильнее, чем когда-либо.
»Мы рады приветствовать эти новые авиакомпании и маршруты. Однако ясно, что доступ Великобритании к этим китайским рынкам продолжает отставать от наших европейских конкурентов.
«Крупнейший порт нашей страны слишком загружен, и новые маршруты из Великобритании на огромные рынки, такие как Чанша и Сиань, являются, к сожалению, исключением, а не правилом.
«Если Великобритания станет глобальным торговым центром после Брексита, нам нужно расширить Хитроу — открыв до 40 новых торговых соединений, которые помогут всей Великобритании процветать», — заявил он.
В заявлении HAL объясняется, что планы Хитроу по расширению, в том числе долгожданная третья взлетно-посадочная полоса, позволят аэропорту обеспечить более 40 новых дальнемагистральных пунктов назначения, а также удвоить его грузоподъемность — «предоставить Великобритании столь необходимую торговую инфраструктуру в то время, когда страна стремится развивать свои торговые отношения за пределами ЕС ».
В феврале в аэропорте Хитроу наблюдался резкий скачок грузовых показателей, сообщают последние данные, полученные HAL. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатели увеличились на 5 процентов в годовом исчислении до 133 140 тонн, а грузовые перевозки хаба достигли рекордного уровня.
Оператор сообщил, что увеличение произошло в основном за счет роста на рынках Северной Америки и Восточной Азии.