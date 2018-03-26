United Airlines приостанавливает услугу PetSafe из-за смерти животного

Как сообщает AVIAV, американский перевозчик United временно прекратил принимать заказы на размещение домашних животных в грузовом отсеке через свою услугу PetSafe, в то время как он проводит рассмотрение своего предложений по транспортировке животных.

Перевозчик выполнит любые существующие оговорки по услуге, оказанной до 20 марта.

Приостановка службы PetSafe не влияет на домашних животных, путешествующих в салоне — только в трюме. PetSafe — специализированный сервис авиакомпании для животных, которым запрещено путешествовать в салоне самолетов United.

Это решение было принято в ответ на негативную огласку, которая появилась после недавней смерти собаки на борту самолета United. Собака по имени Кокито, породы французский бульдог, была помещена в своей переноске в верхнюю ячейку вопреки политике United.

Бортпроводник, который поместил животное в переноске в верхнюю ячейку, сказал, что он не слышала, чтобы владелец сказал ему, что собака находиться в багаже.

Услуга PetSafe распространялась на более чем 300 пунктов назначения, однако теперь ее будущее пересматривается перевозчиком.

По словам представителя United: «Мы предпринимаем эту добровольную акцию, чтобы провести тщательный и систематический обзор нашей программы PetSafe и внести улучшения, которые обеспечат наилучший опыт для наших клиентов и их домашних животных».

Авиакомпания планирует завершить рассмотрение к 1 мая.