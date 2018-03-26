CLA обсуждает свои взгляды на индустрию с министром авиации Великобритании

Как пишут эксперты AVIAV, старшие руководители британского грузового оператора CargoLogicAir (CLA) встретились с министром авиации Великобритании Баронессой Сагг, чтобы, по их словам, «подчеркнуть приверженность авиакомпании поддержке перспективной позиции Великобритании в области авиации».

Во время встречи команда высшего руководства CLA подчеркнула, как растущая сеть авиакомпании помогает британским компаниям в таких отраслях, как нефть и газ, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и высокотехнологичная продукция для международной торговли.

Керр прокомментировал: «Мы считаем весьма важным, что Баронесса Сагг была крайне заинтересована услышать о рынке грузовых перевозок Великобритании и его требованиях, а также о развитии CargoLogicAir для поддержки роста торговли Великобритании.

»Мы очень оптимистично оцениваем перспективы роста в Великобритании и продолжаем инвестировать в создание команды, флота и сети, способных поддержать очень позитивное будущее британского бизнеса на мировом рынке. Компания CLA готова оказывать всестороннюю поддержку правительственным и отраслевым инициативам по укреплению торговых связей за счет предоставления надежных высококачественных авиагрузовых услуг ».

Руководители CLA также акцентировали внимание министра на том, что компания занимается поддержкой нынешнего высокий спрос на грузовые мощности для удовлетворения быстро растущих объемов поставок электронной коммерции.

Кроме того, Баронесса Сагг подчеркнула, что CLA сыграла важную роль в доставке гуманитарной помощи из Великобритании в Карибский бассейн после урагана «Ирма» в конце прошлого года, отметив важность наличия британских грузовых самолетов для удовлетворения спроса на товары гуманитарной помощи, срочно необходимые для преодоления последствий стихийных бедствий во всем мире.

Компания CLA, которая выполнила свой первый рейс в 2016 году, в настоящее время предлагает еженедельные регулярные рейсы из Великобритании в Атланту, Мехико , Хьюстон, Франкфурт, Дубай , Тель-Авив и Гонконг через три грузовых самолета Boeing 747 в дополнение к предоставлению воздушных судов с мокрой арендой, экипажем, техническим обслуживанием и страхованием (ACMI) и чартерных услуг.