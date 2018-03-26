West Atlantic предложит B737-800BCF в качестве «поставщика экспресс-логистики»

Оператор грузовых перевозок базирующейся в Готенбурге — компания West Atlantic объявила, что она согласилась на долгосрочную сделку по эксплуатации четырех 737-800BCF (переоборудованные грузовые судна Boeing), которые она получит в течение следующих 12 месяцев, пишет информационный сайт AVIAV.

Клиент является неопознанным поставщиком экспресс-логистики, и самолет будет эксплуатироваться в действующей основной сети West Atlantic в Европейском Союзе

Первый из самолетов BCF запланирован на поставку во втором квартале этого года, доставка последнего из четвёрки должна произойти в первом квартале 2019 года. Дополнительная пропускная способности будет поэтапно введена по мере доставки самолетов.

Главный исполнительный директор West Atlantic Фредрик Грот сказал: «Теперь мы сосредоточим все усилия на использовании технологического прогресса и эффективности самолётов „Следующего поколения“, чтобы обеспечить отличный сервис.

»Мы уверены, что в будущем West Atlantic хорошо позиционирует себя на рынке, находясь в авангарде программы « Следующее поколение ».

Группа West Atlantic предоставляет специализированные услуги по авиаперевозкам для европейских национальных почтовых организаций и возможности авиаперевозок для глобальных интеграторов и экспедиторов.

Она имеет хорошо зарекомендовавшую себя географическую сеть и располагает собственным парком воздушных судов, большинство из которых полностью принадлежит Группе.

Помимо четырех B737BCF, West Atlantic использует 18 B737F (300/400) на своих британских воздушных маршрутах и три B767-200F, два CRJ200F и более 30 ATP-фрахтов на шведских направлениях.

В этом году компания, возможно, добавит еще один B767-200F к своему флоту.