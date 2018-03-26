Отчет руководства Panalpina подчеркивает позитивное развитие авиаперевозок

Как сообщает новостной портал AVIAV, авиакомпания Panalpina обработала 995,9 тысяч тонн авиагрузов в 2017 году, что является самым высоким показателем в истории компании.

Глобальный поставщик услуг цепочки поставок опубликовал этот показатель в своем втором интегрированном управленческом отчете, в котором кратко излагается деятельность компании в 2017 году с точки зрения эффективности и состоятельности бизнеса.

Кроме того от квартала к кварталу рентабельность и прибыль до уплаты процентов и налогообложения (EBIT) в сегменте авиаперевозок увеличивались.

Основные события, связанные с воздушными транспортными перевозками в докладе за 2017 год:

Panalpina запустила новую, полностью автоматизированную платформу онлайн-котировок и бронирования для специальных грузов с выбранными клиентами авиаперевозок. Данная новая централизованная цифровая платформа предоставит клиентам быстрый, простой и надежный онлайн-интерфейс, который позволит принимать обоснованные решения, предоставляя доступ к простым и мгновенным котировкам и бронированию специальных поставок по всему миру. Panalpina запустила свою новую глобальную сеть скоропортящихся продуктов с акцентом на 15 ключевых стран с амбициозным планом по удвоению этого показателя к 2020 году. Расширение сети было достигнуто за счет приобретений четырех компаний, специализирующихся на логистике скоропортящихся продуктов — Air Connection в Кении , Interfresh в Нидерландах , Cool Chain Group в Германии, а также Adelantex и AD Handling в Бельгии , что помогло укрепить возможности Panalpina предлагать комплексные решения для клиентов, как в странах отправления, так и в странах назначения.

Рост объемов поддерживался высокими инвестициями в ИТ. Например, Panalpina внедрила новую систему управления транспортом — SAP TM, которая используется для воздушных, а также для морских перевозок в Германии , демонстрируя, что данная система может быть успешно реализована в большой стране и что она улучшает технологические процессы и качество обрабатываемых данных.

Эта новая система, как ожидает компания, поможет ей стать «лидером по затратам в нашей отрасли», давая ей гибкость, чтобы быстрее адаптироваться к изменениям на рынке.

Это также поможет расположить компанию для дальнейших приобретений, позволяя ей легче интегрировать другие компании.

Очевидно, на операционные и финансовые показатели повлиял рынок, на котором Panalpina работала в течение года. Что касается авиаперевозок, то увеличивающийся разрыв между предложением мощностей и спросом повлиял на уровни ставок и увеличил их волатильность до невиданных ранее уровней, говорится в сообщении компании.

Бум электронной коммерции только обострил эту ситуацию, так как клиенты предпринимали шаги для сокращения своих цепочек поставок и увеличения скорости выхода на рынок.

По словам президента и исполнительного директора Стефана Карлена: «Panalpina быстро заметила данные тенденции и работала с клиентами и авиаперевозчиками для обеспечения пропускной способности».

В результате, бизнес авиаперевозок компании достиг рекордных объемов и прибыльности в 2017 году.