Ещё
Контейнерный поезд Калькутта-Дакка совершает пилотный рейс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контейнерный поезд Калькутта-Дакка совершает пилотный рейс 

ТАСС 1 час назад
КАЛЬКУТТА, 26 марта. /ТАСС/. Сегодня в Дакку должен прибыть пилотный рейс контейнерного поезда по маршруту, связывающему Бангладеш и Индией, сообщает Journal of Commerce. Согласно публикации, оператор сервиса Container Corporation of India Ltd. (CONCOR) планирует запуск регулярного сервиса в течение двух месяцев, после устранения проблем, которые будут выявлены в ходе пилотного рейса.
Управляющий директор Gulf Orient Seaways Ltd, партнера CONCOR в Бангладеш, Ск Махфуз Хамид рассказал JOC.com, что на начальном этапе поезд будет прибывать в район моста Бангабандху в город Сираджгандж на севере Бангладеш примерно в 110 километрах от Дакки. Здесь предполагается создание терминала для приема и отправки контейнеров. Он отметил, что маршрут будет продлен до Дакки или индустриальной зоны Газипур, где расположено большинство швейных фабрик, после получения разрешения на пересечение моста.
Хамид сообщил, что стоимость доставки контейнера на маршруте составляет 480 долларов США за TEU. Доставка до Газипура или Дакки будет на 250 долларов дороже. Для сравнения, автомобильная доставка из Калькутты в Дакку обходится в 800 долларов за TEU и занимает от 22 до 25 дней, так как грузовики до нескольких недель простаивают на границе. Заместитель директора железной дороги Бангладешской Каликанта Гош сообщил, что после запуска регулярного сервиса предполагается 10-12 отправлений в месяц, то есть до трех раз в неделю.
ТАСС: последние новости
Биография Сергея Мавроди Золотов и Собянин открыли в Строгине новые казармы для сотрудников Росгвардии Тульский завод "Октава" вывели из кризиса менее чем за год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов473
США высылают российских дипломатов291
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно221
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение