С 1 апреля МосОблЕИРЦ начнет выставлять жителям Подмосковья платежки за капремонт

С 1 апреля 2018 года меняется порядок оплаты взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Московской области , формировать и выставлять теперь такие платежные документы будет МосОблЕИРЦ, говорится в сообщении пресс-службы организации.

С 1 января 2018 года Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области передал полномочия по начислению, сбору и обработке взносов единому платежному агенту — МосОблЕИРЦ.

«Собственникам помещений в многоквартирных домах, которым с января 2018 года были прекращены начисления взносов на капремонт предыдущими агентами фонда, МосОблЕИРЦ начинает производить начисления и выставление платежного документа с апреля 2018 года за период, начиная с января 2018 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время расчетный центр проводит работу по сверке переданных лицевых счетов с данными Фонда капремонта и региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

«Если между управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом, и МосОблЕИРЦ не заключен договор на организацию расчетов, то жильцам будет направляться отдельная квитанция с одной строкой — «взнос на капитальный ремонт». Периодичность поступления квитанции — раз в квартал», — отмечается в материале.

Если же между управляющей компанией, которая обслуживает дом, включенный в региональную программу капремонта многоквартирных домов Московской области, и МосОблЕИРЦ заключен договор на организацию расчетов, то услуга «взнос на капитальный ремонт» будет включена в ежемесячный единый платежный документ, за март — с доначислениями с 1 января 2018 года

Кроме того, услуга «взнос на капитальный ремонт» будет включена в ежемесячный единый платежный документ на тех территориях, где заключен договор на организацию расчетов по этой услуге между управляющей компанией, местным расчетным центром и МосОблЕИРЦ.

«К настоящему моменту такие договора заключены с местными РКЦ в Люберцах Мытищах , Домодедове, Электростали , Лыткарине, Павловском Посаде», — подчеркивается в сообщении.

Также МоОблЕИРЦ минимизирует возможные неудобства, связанные с единовременной оплатой услуги сразу за несколько месяцев. В случае затруднительного финансового положения клиента расчетный центр предоставляет возможность заключения соглашения о рассрочке платежа. Для этого необходимо обратиться в территориальное управление МосОблЕИРЦ с соответствующим заявлением.

Информацию о местонахождении офисов ООО «МосОблЕИРЦ» можно уточнить на сайте http://мособлеирц.рф/about/tu/ либо по телефону контактного центра: 8-800-555-07-69.