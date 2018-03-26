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Московские коммунальщики подготовили коллектор «Лужники» к ЧМ-2018
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Московские коммунальщики подготовили коллектор «Лужники» к ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Московские коммунальщики подготовили коллектор «Лужники» к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в Москве, в частности, в нем были проложены новые коммуникации, необходимые для объектов спорткомплекса, сообщили в пресс-службе ГУП «Москоллектор».
"Коллектор «Лужники» полностью заполнен коммуникациями. В нем проложены: теплосеть, водопровод, силовые электрические кабели и кабели связи. Подрядные организации ПАО «МОЭК» и АО «Мосводоканал» заменили трубопроводы теплосети и водопровода. Одновременно подрядчики ГУП «Москоллектор» вели работы по гидроизоляции коллектора, замене плит перекрытия и их усилению, усилению железобетонных колонн, замене кабельных и технологических металлоконструкций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что объекты, готовящиеся к чемпионату мира, очень крупные с энергетической точки зрения — их запрашиваемая мощность составляет более 40 мегаватт. «Кроме того, необходим высокий уровень надежности энергосистемы. Любые нештатные ситуации недопустимы. Помимо спортивных объектов электричество, тепло и вода требуются всей сопутствующей инфраструктуре. Так что общегородской коллектор „Лужники“, находящийся в ведении ГУП „Москоллектор“, ушел в комплексную реконструкцию вместе с другими объектами энергетики», — рассказали в «Москоллекторе».
Также, по информации предприятия, электрооборудование и освещение в коллекторе было заменено на новое и энергоэффективное. На всем протяжении коллекторного тоннеля установлены современные вентиляторы и насосы, сделано перевооружение систем охранно-пожарной сигнализации, диспетчерского управления, автоматического контроля метана.
"Были вновь построены наземные части 16-ти вентиляционных шахт, произведено благоустройство территории. Благодаря комплексной реконструкции коллектора «Лужники» подземный объект прослужит без ремонтов ближайшие 30 лет, обеспечивая устойчивость работы энергосистемы спорткомплекса. А при любой нештатной ситуации исправить положение можно будет без разрытия территории", — подчеркнули коммунальщики.
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