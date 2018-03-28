Сергея Мавроди не смогут похоронить ранее 2 апреля

Похороны бизнесмена Сергея Мавроди не смогут провести ранее понедельника, 2 апреля, сообщил РИАМО в среду осведомленный источник.

«Бывшая супруга Мавроди приехала на опознание тела бизнесмена вместе с нынешним мужем. При ней имелись необходимые документы, подтверждающие личность умершего. В связи с тем, что по факту обнаружения Мавроди уже заведено уголовное дело, похороны не смогут состояться ранее понедельника», — сказал собеседник агентства.