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Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле
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Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тело бизнесмена Сергея Мавроди считается неопознанным, так как при поступлении в столичную больницу при нем не было документов, сообщил РИАМО в понедельник источник в медицинских кругах.
«Тело Сергея Мавроди перевезли из Боткинской больницы в 5-ю судебную больницу. Он поступил в клинику без документов, ведется поиск родственников. В настоящий момент его тело значится в «невостребованных». Если его личность не будет подтверждена родными или близкими, его тело может быть похоронено в общей могиле», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, сотрудник ГБУ «Ритуал» подтвердил РИАМО, что разыскиваются родственники Мавроди для опознания его тела.
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды в России «МММ» Сергей Мавроди скончался в Москве в понедельник на 63-м году жизни.
Создатель «МММ» и легенда 90‑х Сергей Мавроди. Справка >>
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