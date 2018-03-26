Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле

Тело бизнесмена Сергея Мавроди считается неопознанным, так как при поступлении в столичную больницу при нем не было документов, сообщил РИАМО в понедельник источник в медицинских кругах.

«Тело Сергея Мавроди перевезли из Боткинской больницы в 5-ю судебную больницу. Он поступил в клинику без документов, ведется поиск родственников. В настоящий момент его тело значится в «невостребованных». Если его личность не будет подтверждена родными или близкими, его тело может быть похоронено в общей могиле», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, сотрудник ГБУ «Ритуал» подтвердил РИАМО, что разыскиваются родственники Мавроди для опознания его тела.

Создатель крупнейшей финансовой пирамиды в России «МММ» Сергей Мавроди скончался в Москве в понедельник на 63-м году жизни.

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