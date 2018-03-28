Брат запретил хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями

Бизнесмена Сергея Мавроди не смогут похоронить в семейном захоронении на Хованском кладбище, которое расположено в новой Москве , сообщил РИАМО в среду осведомленный источник.

«Родной брат Сергея Мавроди, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, запретил хоронить рядом с родителями», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИАМО сообщил, что похороны Мавроди не смогут провести ранее 2 апреля.