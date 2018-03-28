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Брат запретил хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Брат запретил хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Бизнесмена Сергея Мавроди не смогут похоронить в семейном захоронении на Хованском кладбище, которое расположено в новой Москве, сообщил РИАМО в среду осведомленный источник.
«Родной брат Сергея Мавроди, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, запретил хоронить рядом с родителями», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИАМО сообщил, что похороны Мавроди не смогут провести ранее 2 апреля.
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды в России «МММ» Сергей Мавроди скончался в Москве 26 марта на 63-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую» — Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце. Спасти Мавроди в больнице не удалось.
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