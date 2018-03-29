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Без могилы: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным
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Без могилы: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
«Великий комбинатор» лихих 1990-х — основатель финансовой пирамиды «МММ» — закончил свою жизнь на остановке, и вот уже четвертые сутки его тело лежит в морге. За ним никто не приходит.
По предварительной версии, он умер от сердечного приступа, но пока точную причину смерти еще устанавливают.
Если после окончания этой процедуры за ним так никто и не явится, то основателя «МММ» похоронят в общей могиле за счет госбюджета, пишет телеграм-канал Mash.
Ранее агентство РИАМО со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что раньше 2 апреля его Сергея Мавроди вряд ли похоронят.
В частности, возникли сложности из-за отказа его родного брата Вячеслава, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями.
Основателю крупнейшей финансовой пирамиды, из-за которой десятки тысяч граждан России лишились своих накоплений, стало плохо на остановке общественного транспорта в Москве. Он жаловался на проблемы с сердцем. Случайный прохожий вызвал скорую, но медикам спасти Сергея Мавроди не удалось. Ему было 62 года.
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