Без могилы: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным

«Великий комбинатор» лихих 1990-х — основатель финансовой пирамиды «МММ» — закончил свою жизнь на остановке, и вот уже четвертые сутки его тело лежит в морге. За ним никто не приходит.

По предварительной версии, он умер от сердечного приступа, но пока точную причину смерти еще устанавливают.

Если после окончания этой процедуры за ним так никто и не явится, то основателя «МММ» похоронят в общей могиле за счет госбюджета, пишет телеграм-канал Mash.

В частности, возникли сложности из-за отказа его родного брата Вячеслава, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями.