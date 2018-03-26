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В прикамских МФЦ чаще всего регистрируют новые хозяйствующие субъекты и права на объекты недвижимости
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В прикамских МФЦ чаще всего регистрируют новые хозяйствующие субъекты и права на объекты недвижимости 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Минпромторга Прикамья Алексей Чибисов на заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае сегодня рассказал о наиболее востребованных услугах МФЦ. В их число вошли регистрация новых хозяйствующих субъектов и прав на объекты недвижимости и. «Кроме того, высокой популярностью пользуется государственная услуга по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. В 2017 году этой услугой воспользовались 1316 заявителей, что составляет 1% от заявителей по всем видам услуг для бизнеса», — уточнил министр.
Всего в регионе действует 53 филиала МФЦ и более 200 территориальных подразделений. Особым направление в их работе является помощь субъектам малого и среднего бизнеса. «Понимаем, что поддержка предпринимателям нужна. Поэтому ищем новые формы для оперативного и качественного оказания услуг в формате одного окна, чтобы экономить время и снижать издержки, связанные с административными процедурами и поиском нужной информации», — подчеркнул губернатор Максим Решетников.
Директор ООО «СП-Карсоновское» Олег Гвылев попросил рассмотреть возможность дополнения функционала МФЦ приемом документов на получение господдержки. По его словам, предприниматели часто подают заявки на предоставление краевых субсидий, для чего им приходится ездить в краевую столицу. Отметим, что вопрос увеличения количества бизнес-окон в муниципальных образованиях находится в стадии рассмотрения. Особый приоритете во взаимодействии с предпринимателями будут отдан МФЦ, находящимся в монотерриториях.
Фото: permkrai.ru
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