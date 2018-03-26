Интерпол начал поиски культурных ценностей из Парижа в Нижегородской области

Полицейские региона просят жителей Нижегородской области, обладающих какой-либо информацией о местонахождении данных предметов, сообщить имеющиеся сведения в НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Нижегородской области по телефону: 268-50-63.

Разыскиваются: корона, статуэтка, ожерелье (похищен из музея), ойнохоя (похищена у частного лица), древний манускрипт, украденный из хранилища и статуэтка, похищенная из святилища.

Ойнохоя —древнегреческий сосуд для разливания вина одноручный кувшин с овальным (яйцеобразным) туловом и устьем в форме трилистника.

Ранее мы сообщали, что Интерпол экстрадировал в Россию нижегородского вора в законе.