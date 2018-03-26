Руководители московских ЗАГСов стали победителями конкурса «Менеджер года — 2017»

Руководители московских ЗАГСов неоднократно принимали участие в этом конкурсе, но впервые вошли в число победителей.

Начальник Шипиловского отдела ЗАГС Светлана Жарова признана абсолютным победителем конкурса. Светлана начала карьеру в органах ЗАГС в 1997 году. За многолетнюю службу она прошла путь от специалиста I категории до руководителя. В структуре московских ЗАГСов Светлана проявила себя как профессионал в области организации работы новых структурных подразделений Управления ЗАГС Москвы . В 2011 году она возглавила новый Ухтомский отдел ЗАГС, в 2016 году — открывшийся Шипиловский отдел ЗАГС. Под её руководством Шипиловский ЗАГС стал одной из самых популярных площадок среди московских молодоженов, молодых родителей и супругов с большим стажем семейной жизни.

Юлия Севостьянова принимала участие в Московском конкурсе «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2017» как начальник Гагаринского отдела ЗАГС и победила в номинации «Государственная гражданская служба». Вслед за этой победой последовала ещё одна. В марте 2018 года Юлия стала руководителем одного из крупнейших московских ЗАГСов — Вернадского отдела ЗАГС. В органах ЗАГС города Юлия Борисовна работает более 17 лет, с 2009 года возглавляла Гагаринский отдел ЗАГС. За годы её руководства в отделе был создан молодой, трудоспособный коллектив — самая настоящая команда единомышленников-профессионалов.