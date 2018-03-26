Подразделение российских сил специального назначения, о котором до недавнего времени никто не говорил

Если спросить кого-то о российских контртеррористических подразделениях, то большинство людей подумают об элитном отряде ФСБ «Альфа». Бойцы «Альфы» принимали участие в событиях во время конституционного кризиса 1993 года, в ходе захвата террористами театра «Норд-Ост» и кризиса с заложниками в Беслане , а в настоящее время они используются в самых крупных и наиболее сложных операциях. Однако бойцы «Альфы» не привлекаются в тех случаях, когда речь идет о террористических инцидентах. Скорее, это сфера ответственности СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования).

Эти региональные подразделения используются в большинстве инцидентов с применением оружия — от нейтрализации скрывающихся в домах чеченских террористов до случаев домашнего насилия. Уровень экипировки и подготовленности этих подразделений существенным образом отличается, в зависимости от существующих в регионе угроз. Но какова история создания этих подразделений? Как часто они используются и как они выглядят в сравнении с другими формированиями ОМОНа и ФСБ?

Подобно многим европейским элитным формированиям, основы СОБРа были заложены в 1970-х годах после терактов во время Олимпийских игр в Мюнхене. При подготовке к Летним Олимпийским играм 1980 года в Москве было сформировано первое специальное милицейское подразделение, которое подчинялось российскому Министерству внутренних дел ( МВД ), и произошло это 9 ноября 1978 года на основании приказа (МВД СССР) № 0707.

Сегодня это день СОБРа в России , поскольку принято считать, что именно это подразделение было первым элитным формированием, предназначенным для использования в сложных ситуациях. В то время оно называлось ОМОН, то есть Отряд милиции особого назначения. Оно считается настоящим предшественником СОБРа в России. Однако роль этих подразделений отличается от роли того отряда, который сегодня называется ОМОНом в Российской Федерации.

Новобранцев отбирали из состава регулярных сил полиции (милиции), после чего кандидаты проходили очень сложный отбор, а предпочтение отдавалось тем из них, которые раньше служили в ВДВ (в воздушно-десантных войсках), а также в армейском спецназе (СпН). Хотя действия этого подразделения во время Олимпиады 1980 года были признаны успешными, после их завершения его численный состав был сокращен на 30%, поскольку необходимости в таком специализированном отряде в тот момент не было. Впервые после Олимпийских игр бойцы СОБРа были использованы в апреле 1981 года, и тогда они смогли нейтрализовать человека, который забаррикадировался в квартире, выстрелив перед этим в молодую девушку и в ее отца из охотничьего ружья.

В 1987 году из-за возросшей этнической напряженности и повышения уровня преступности был создан ОМОН — специальный отряд милиции с различными подразделениями в разных советских городах и регионах, а в сферу их ответственности вошли серьезные преступления и инциденты с применением насилия. Все это вызвало некоторую путаницу, поскольку меньшее по своему составу московское элитное подразделение было также названо сначала ОМОНом и лишь в 1988 году позднее оно было переименовано в ОМСН (Отряд милиции особого назначения).

Задачи ОМОНа и СОБРа частично совпадают и сегодня, когда речь идет о необходимости вооруженного ответа, однако бойцы СОБРа считаются лучше подготовленными и экипированными, а предназначены они для выполнения именно перечисленных задач. Тогда как подразделение ОМОН используется в большей степени для подавления волнений и массовых гражданских беспорядков, хотя они способны выполнять и более серьезные задачи.

Создание многочисленных региональных подразделений СОБРа произошло уже после развала Советского Союза. В 1992 году региональные подразделения СОБРа были сформированы для борьбы с организованной преступностью. Изменения в обществе, порожденные в тот период развалом страны и относительной неэффективностью обычной полиции (милиции) перед лицом сильного сопротивления с применением насилия со стороны представителей уголовного мира, сделали необходимым формирование специальных подразделений для борьбы с преступными бандами. Эти подразделения создавались по примеру московского Отряда милиции особого назначения (ОМСН), который затем был переименован в СОБР. Они были поставлены под контроль Управлений МВД по борьбе с организованной преступностью (БУБОП/РУОП).

Личный состав для этих подразделений формировался из числа сотрудников крупных формирований милиции специального назначения — ОМОНа. ОМОН продолжил свое существование под контролем МВД. Первоначально задачей СОБРа была борьба с организованной преступностью, однако вскоре его бойцы оказались на переднем крае борьбы против террористов из Чеченской Республики Республики Дагестан . Подразделения СОБРа были задействованы во время инцидента с заложниками в Минеральных водах и в Махачкале . Кроме того, они были направлены в Чечню во время первой чеченской войны, начавшейся в декабре 1994 года. Там они действовали вместе с другими подразделениями, включая ОМОН МВД, ВВ (Внутренние войска МВД), армейские Отряды специального назначения, спецназ Внутренних войск, элитные формирования ФСБ, армейский спецназ и ВДВ.

Собранные со всей России подразделения СОБРа выполняли в конфликтных ситуациях роль штурмовых команд. Они были задействованы во многих ситуациях — захват больницы в Буденовске, инциденты в Кизляре и Первомайском, атака на Гудермес , Беслан, Норд-Ост и Грозный . Многие сотрудники СОБРа получили награды за участие в перечисленных операциях, а некоторые из них стали Героями Российской Федерации, в том числе посмертно.

После переименований в ОМСН в 2002 году и в ОСН в 2011 году, в конечном итоге, было решено вернуться к обозначению СОБР, и произошло это в 2012 году. В 2016 году Контроль над подразделениями СОБРа, а также ОМОНа и ВВ перешел от МВД к Росгвардии (иногда ее называют Российская национальная гвардия). В результате МВД лишилось всех антитеррористических и военизированных оперативных формирований. В 2016 году было объявлено о том, что в состав СОБРа входят 87 подразделений, а его общая численность составляет примерно 5200 человек.

Уровень оснащенности бойцов СОБРа, как правило, зависит от размеров финансирования со стороны регионов. Подразделения СОБРа в крупных городах, таких как СОБР «Викинг» в Калининграде , часто выглядят как западные войска специального назначения, щеголяя при этом американскими оружейными аксессуарами и камуфляжной формой. А подразделения СОБРа из более бедных городов, такие, например, как СОБР «Рубин» из Новгородской области , используют взятые с армейских складов автоматы АК-74М, а также штурмовые шлемы 1990-х годов. Лучше всего экипированы подразделение СОБР «Гранит» из Санкт-Петербурга и СОБР «Булат» из Московской области

Показательно, что исключительно хорошо оснащенными являются бойцы СОБРа «Терек» в Чечне. Стоит отметить наличие у них на плечах или на шлемах нашивки Чеченской Республики, что отличает их от других подразделений СОБРа. Еще одной общей темой для всех подразделений СОБРа являются собственные модификации оборудования и разного рода нашивки для поднятия морального духа (morale patches), которые редко встречаются в регулярной российской армии и в полицейских формированиях.

В тренировку бойцов СОБРа входит все то, что можно ожидать от элитных полицейских подразделений. Члены СОБРа являются офицерами полиции (теперь Росгвардии), и они проходят глубокое психологическое тестирование перед зачислением в состав СОБРа. Стрелковая подготовка в ограниченном пространстве, приемы рукопашного боя и техника проведения штурмовых операций в городских условиях, включая спуск на канате, также являются составной частью их подготовки. Что касается тактики, то при проведении операций постоянно присутствует подразделение поддержки, которое может вести огонь из тяжелых орудий и снайперских винтовок для оказания давления на обороняющуюся сторону. Бойцы штурмовой группы вооружены, как правило, баллистическими щитами и различными штурмовыми винтовками, пистолетами и пистолетами-пулеметами.

В сравнении с ОМОНом, офицеры которого отвечают, в основном, за общественную безопасность, бойцы СОБРа фокусируют свое внимание на небольших тактических операциях — таких как освобождение заложников, конфликты с использованием оружия, а также защита свидетелей (эта задача была добавлена в 1995 году). Характерно, что в составе этих подразделений имеются группа переговорщиков, в задачу которых входит мирное разрешение конфликтной ситуации. Все это в целом те же задачи, которые выполняет элитная группа «Альфа» из ФСБ, однако СОБР занимается проведением такого рода операций на региональном уровне. Вместе с тем существуют еще и элитные федеральные подразделения СОБРа, такие как «Рысь», который действуют на всей территории Российской Федерации. Относительно небольшой численный состав СОБРа (5200 человек в сравнении с 40 тысячами офицеров ОМОНа) отражает наличие у первого более сфокусированной роли.

В сравнении с отрядом специального назначения «Витязь», который является независимым подразделением спецнза во внутренних войсках, СОБР больше сфокусирован на обеспечении общественной безопасности и на проведении ограниченных операций в городских условиях. ОСН «Витязь» в большей степени сфокусирован на полувоенных штурмовых операциях — таких как ликвидация террористических ячеек в сельской местности и проведение операций в лесной местности, где меньше вероятность возникновения сопутствующего ущерба.

Отряды особого назначения еще меньше по своему размеру, чем подразделения СОБРа, что обусловлено характером возложенных на них задач. Однако крупномасштабные антитеррористические операции обычно проводятся при участии подразделений СОБРа, ОСН, ОМОНа и ФСБ, что вызвано потребностью в большом количестве бойцов, и поэтому возникает значительное совпадение выполняемых задач.

В последние годы бойцы СОБРа участвуют в проведении операций, направленных против незаконной банковской деятельности и отмывания денег. Они также продолжают выполнять задачи по борьбе с организованной преступностью, хотя потребность в такого рода деятельности значительно снизилась после 1990-х годов.