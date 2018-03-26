Мурат Кумпилов поручил главе Гиагинского района усилить поддержку ЛПХ

Александр Бутусов доложил о паводковой ситуации в районе, возникшей в результате ливневых дождей. Уровень воды в р. Фарс снизился, в муниципалитете действует режим повышенной готовности, режим ЧС не вводился. Мурат Кумпилов поручил держать обстановку под постоянным контролем, обеспечить готовность необходимых сил и средств.

В продолжение беседы стороны обсудили ход весенних полевых работ. В Гиагинском районе озимый клин составляет 27 тыс. га. На всех посевах проведена первая подкормка, земледельцы готовятся повторно вносить удобрения.

В районе завершается инвентаризация земельного фонда, взысканы накопившиеся долги по арендной плате — это более 10 млн рублей. Глава республики поручил Александру Бутусову организовать проверку фактов передачи муниципальных земель в аренду по заниженной стоимости.

Отдельно Мурат Кумпилов отметил важность усиления работы по поддержке личных подсобных хозяйств. Как подчеркнул Глава РА, это позволит обеспечить занятость сельских жителей, повысить уровень благосостояния людей.

Глава Гиагинского района сообщил, что соответствующие меры принимаются. Только за минувший год в районе выделено под пастбища дополнительно 300 га земель.

Глава Адыгеи поставил задачу вовлекать собственников и арендаторов земель в поддержание санитарного состояния территорий, приведение в порядок придорожных участков и лесополос.

Также говорили о предстоящих ремонтах ряда социально значимых объектов. Источники финансирования работ определены. На сегодня запланирована замена кровли в 2 школах и 4 детсадах, ещё в одной школе кровлю заменят частично. В 2 школах и 3 ДОУ заменят окна и двери, в 2 школах и 2 детсадах — полы. Идёт подготовка к реконструкции спорткомплекса в с. Сергиевском. Будет возобновлено строительство актового зала и библиотеки СОШ №10 ст. Дондуковской, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

«Мы готовы поддержать район в рамках госпрограмм. Серьёзные средства будут вложены в капремонт Домов культуры в п. Новом и ст. Дондуковской. Взаимодействуем с федеральным центром по вопросу капремонта Гиагинской центральной районной больницы. За счёт внебюджетных источников мы уже начали проводить ремонт нескольких отделений и надеемся в следующем году придать импульс этому процессу», — сказал Мурат Кумпилов.