Российско-катарские отношения: к более широким перспективам

Двухдневный рабочий визит Его Высочества Эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Российскую Федерацию по приглашению Его Превосходительства Президента Владимира Путина имеет большое значение, учитывая как его сроки, так и вопросы, поднятые в ходе встречи. Этот визит состоится на фоне серьёзных региональных и международных изменений и событий, имеющих большое значение для ряда арабских и международных вопросов, мирного процесса на Ближнем Востоке, а также торгово-экономической ситуации в мире.

Ожидается, что визит придаст мощный импульс двустороннему сотрудничеству между Катаром и Российской Федерацией, откроет перед ними новые, более широкие перспективы и направления для партнёрства в интересах народов двух стран.

В ходе визита эмир проведет переговоры с российским президентом по вопросам активизации и развития отношений между двумя странами в различных областях, таких как энергетика, экономика и торговля. Также пройдёт обсуждение ряда региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес.

Визит Его Высочества Эмира в Российскую Федерацию является второй по счёту его поездкой за границу в этом месяце. Ранее, в начале марта, он посетил Бельгию Болгарию в рамках серии зарубежных визитов, направленных на укрепление отношений и сотрудничество между Катаром и другими странами мира. Их целью, в частности, является координация позиций и проведение консультаций по различным текущим вопросам.

Процветающие отношения

Визит в Москву проходит на фоне развития отношений между Катаром и Российской Федерацией, которое началось после установления дипломатических отношений в 1988 году. С тех пор сотрудничество между ними быстро развивается на основе принципов международного права, взаимного уважения и общих интересов. Оно охватывает множество областей, включая политическую, экономическую, торговую, военную, гуманитарную, культурную и другие сферы.

Российско-катарские отношения постоянно развиваются в различных областях по указанию Его Высочества, посетившего Россию в январе 2016 года, и Президента России, который посетил Доху в феврале 2007 года.

Настоящий визит Его Высочества в Российскую Федерацию является очередным подтверждением того, что наше мудрое руководство желает развивать стратегические партнерские отношения и сотрудничать с различными странами мира. Это показатель того, что Катар стремится воспользоваться ключевой ролью России в установлении стабильности в мире, а также использовать свои связи с главными мировыми столицами с целью решения своих национальных проблем, а также проблем арабского и исламского мира. Кроме всего прочего Катар хочет продемонстрировать возрастающую роль своей дипломатии в урегулировании региональных и международных конфликтов.

Таким образом, ожидается, что в ходе переговоров Его Высочества с российским руководством стороны обсудят двустороннее сотрудничество в различных областях и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, путей стабилизации обстановки с целью урегулирования текущих проблем и снижения уровня напряженности вокруг ряда текущих кризисов.

Катарская дипломатия

Позитивное отношение, ясный политический подход и гибкая дипломатия Катара заслужили уважение всего мира, особенно в противостоянии несправедливой блокаде. Несомненно, визит Его Высочества в Российскую Федерацию отражает решимость Катара формировать систему международных отношений государства в соответствии со своими национальными интересами и видением с целью защиты безопасности, суверенитета, стабильности и процветания страны, а также безопасности и интересов ее нынешних и будущих граждан во всех областях.

Также визит Его Высочества в Российскую Федерацию свидетельствует о влиянии и активности Катара на международной арене, о том, что Катар преодолел блокаду и сейчас стал гораздо сильнее, чем прежде, поскольку сумел найти более стабильные торгово-экономические альтернативы. Сделал он это посредством активной дипломатии и стратегического экономического планирования, чтобы защитить свои интересы, независимость и суверенитет, а также интересы своих граждан и всех остальных жителей страны.

Настоящий визит является своего рода кульминацией в ходе развития отношений между двумя странами и народами, и продолжением серии взаимных визитов. Так, шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, вице-премьер и министр иностранных дел Катара, совершил две поездки в Россию в прошлом году, в ходе которых встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Министр иностранных дел России также посетил Доху в августе прошлого года.

قام سمو الأمير بزيارة المتحف الوطني الروسي للفنون التشكيلية (جاليري تريتياكوف) في #موسكو. ويعد احد اكبر المتاحف في روسيا وصاحب اكثر من ١٠٠ الف عمل يغطي التاريخ الفني الروسي. #قطر_روسيا2018 pic.twitter.com/tXaoh9l9NW

— Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) 26 марта 2018 г.

​Эмир посетил Третьяковскую галерею. Это один из крупнейших российских музеев, где собраны 100 тысяч работ, показывающих великую историю русского искусства.

— Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани, глава Катарского ведомства музеев.

В октябре прошлого года Доху также посетил министр обороны России генерал Сергей Шойгу . Он встретился с Халидом бин Мухаммедом аль-Аттия, заместителем премьер-министра и министром обороны Катара. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между странами и пути укрепления сотрудничества в оборонной и военной областях, а также подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании, касающийся противовоздушной обороны, и договор, касающийся общих условий военных поставок.

Министры Шойгу и аль-Аттия встречались в Москве в августе прошлого года в кулуарах военной выставки, в ходе которой обсудили двусторонние отношения в области обороны и развитии потенциала во всех сферах. Катар и Россия сотрудничают в сфере энергетики, так как обе страны члены Форума стран-экспортеров газа. Кроме того, налажены инвестиционные связи между Катарским инвестиционным управлением и Инвестиционным фондом Российской Федерации, страны сотрудничают в области спорта через футбольные федерации, особенно если учесть, что обе страны проводят Чемпионаты мира по футболу (в 2018 и 2022 годах соответственно), обмениваются опытом в области обеспечения безопасности спортивных соревнований, подготовки спортсменов и спортивной медицины.

Страны также связывают отношения в области культуры. Так, в феврале были организованы мероприятия в рамках перекрёстного года культуры (Катар — Россия, 2018 год), направленные на то, чтобы познакомить катарцев с российским культурным наследием, а россиян — с катарским искусством.

Несмотря на то, что торговый обмен между двумя странами демонстрирует устойчивый рост во многих областях, катарские и российские экономические сектора и организации ожидают ещё больших успехов и работают над укреплением двусторонних отношений и использованию огромного потенциала, имеющегося в обеих странах. Можно надеяться на то, визит Его Высочества в Российскую Федерацию и будущие переговоры откроют новые перспективы сотрудничества между двумя странами и проложат путь к новым торговым соглашениям в сферах энергетики, экономики, торговли, сельского хозяйства, нефтехимии, продовольственной безопасности, туризма и других областях.