В храме на Люберецких полях прошел творческий мастер-класс 

В субботу, 24 марта в Воскресной школе «Под Покровом» при храме Пресвятой Богородицы на Люберецких полях прошел мастер-класс по украшению пасхальных яиц атласными лентами.
Директор школы Наталья Лаврова поделилась с ребятами своим мастерством.
Все очень дружно принялись за творческую работу.
Конечно, было нелегко, работа требовала усидчивости и кропотливости, но справились все, и девочки и мальчики, и даже совсем маленькие рукодельницы.
Напомним, в храме продолжается подготовка к традиционной пасхальной благотворительной ярмарке.