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В храме на Люберецких полях прошел творческий мастер-класс
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В храме на Люберецких полях прошел творческий мастер-класс 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В субботу, 24 марта в Воскресной школе «Под Покровом» при храме Пресвятой Богородицы на Люберецких полях прошел мастер-класс по украшению пасхальных яиц атласными лентами.
Директор школы Наталья Лаврова поделилась с ребятами своим мастерством.
Все очень дружно принялись за творческую работу.
Конечно, было нелегко, работа требовала усидчивости и кропотливости, но справились все, и девочки и мальчики, и даже совсем маленькие рукодельницы.
Напомним, в храме продолжается подготовка к традиционной пасхальной благотворительной ярмарке.
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