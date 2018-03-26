В храме на Люберецких полях прошел творческий мастер-класс

В субботу, 24 марта в Воскресной школе «Под Покровом» при храме Пресвятой Богородицы на Люберецких полях прошел мастер-класс по украшению пасхальных яиц атласными лентами.

Директор школы Наталья Лаврова поделилась с ребятами своим мастерством.

Все очень дружно принялись за творческую работу.

Конечно, было нелегко, работа требовала усидчивости и кропотливости, но справились все, и девочки и мальчики, и даже совсем маленькие рукодельницы.

Напомним, в храме продолжается подготовка к традиционной пасхальной благотворительной ярмарке.