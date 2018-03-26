Козырек подъезда отремонтировали в одном из домов на 1-й Вольской улице

Козырек четвертого подъезда дома № 1, корпус 3 на 1-й Вольской улице в Некрасовке отремонтировали по просьбе жителя. Работы были проведены после обращения одного из жильцов на портал «Наш город».

Пользователь сообщил, что с козырька осыпается штукатурка.

После проведения ремонтных работ на портале был опубликован официальный ответ от управы района Некрасовка.

«Работы по ремонту кровли козырька входной группы проведены. Входная группа находится в надлежащем техническом состоянии», — сказано в материале. (вт)