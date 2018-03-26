Ещё
Козырек подъезда отремонтировали в одном из домов на 1-й Вольской улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Козырек подъезда отремонтировали в одном из домов на 1-й Вольской улице 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Козырек четвертого подъезда дома № 1, корпус 3 на 1-й Вольской улице в Некрасовке отремонтировали по просьбе жителя. Работы были проведены после обращения одного из жильцов на портал «Наш город».
Пользователь сообщил, что с козырька осыпается штукатурка.
После проведения ремонтных работ на портале был опубликован официальный ответ от управы района Некрасовка.
«Работы по ремонту кровли козырька входной группы проведены. Входная группа находится в надлежащем техническом состоянии», — сказано в материале. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
В храме на Люберецких полях прошел творческий мастер-класс На проспекте Защитников Москвы, дом 8 починили урну Опыты по аналитической химии провели школьники из Некрасовки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов482
США высылают российских дипломатов291
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно223
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди124
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение