Школьники из Некрасовки стали победителями фестиваля «Золотой ключик»

Учащиеся школы № 1366 района Некрасовка в понедельник, 19 марта, отстаивали честь учебного заведения на фестивале «Золотой ключик», где получили звание дипломантов I степени.

Добавим, что фестиваль проходил во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский». (вт)