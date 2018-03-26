Школьники из Некрасовки стали победителями фестиваля «Золотой ключик» 

Учащиеся школы № 1366 района Некрасовка в понедельник, 19 марта, отстаивали честь учебного заведения на фестивале «Золотой ключик», где получили звание дипломантов I степени.
Участие в фестивале приняли Елизавета Киселева (солистка), Алена Букреева, Софья Друкер, Ангелина Еркнапешян, Полина Ефимова, Кира Иванова и Яна Малыш (танцевальное сопровождение). Ребят подготовили педагоги Екатерина Румянцева и Александра Панова.
Добавим, что фестиваль проходил во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский». (вт)