Ненецкие невесты ещё не раз пересекут Урал. Подписано соглашение

Сегодня, 26 марта, в посёлке Горнокнязевск подписано соглашение о сотрудничестве между общественными движениями коренных малочисленных народов Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Президент Ассоциации «Ямал — потомкам!» Эдуард Яунгад рассказал журналистам, что с девяностых годов знаком с президентом Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» Юрием Хатанзейским. Коллег связало решение вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.

Эдуард Яунгад привёл в пример одну из особенностей Ненецкого автономного округа , на которую Ямал может обратить внимание. Там бригады кочевников выпасают оленей вахтовым методом, в то время как их семьи живут в поселениях. В свою очередь он отметил, что на Ямале активно развивается молодёжное движение. Президент Ассоциации «Ямал — потомкам!» познакомил Юрия Хатанзейского с председателем Салехардского молодёжного отделения Надеждой Сэротэтто, чтобы совместно наметить на ближайшую перспективу обмен опытом между представителями нового поколения двух регионов.

«Наша молодёжь, пока не переехала в Салехард , проживала в городах, поселках, тундре. В окружном центре происходит симбиоз культур и получается, что мы делаем одно доброе дело, хотелось бы поделиться такими начинаниями», — сказал Эдуард Яунгад.

Юрий Хатанзейский рассказал, что одно из хозяйств Ненецкого округа находится на территории ЯНАО , оленеводы постоянно переходят за Урал. На недавнем Дне оленевода в Салехарде они реализовали свою продукцию. Кочевники двух регионов связаны родственными узами, так как то и дело перебираются через горный хребет за невестами.

«Перепись населения 2010 года показала, что на Ямале коренное население увеличилось более чем на 11 процентов, — напомнил Юрий Хатанзейский. — На вас смотрит не только наш Ненецкий округ, но и все страны, где сохраняется традиционный образ жизни. Сейчас мы подписываем соглашение, в ближайшее время составим план совместных мероприятий, у нас много общих задач. Будем работать на благо наших народов».