«Показать американцам кузькину мать»

Далекая, неприступная, таинственная… Ядерная военная часть Анадырь-1, она же Гудым. Ее построили в начале 60-х в знак устрашения американцев. Под боком у возможного противника советская власть решила разместить ядерные ракеты. О ней почти никто не знал — рядом не было ни одного поселения. Впрочем, начиная с конца 80-х военные начали отсюда уходить. Последний военный покинул базу в 2002-м. На долгие годы о ней забыли. А теперь вспомнили и сделали одним из самых необычных объектов дикого туризма. «Лента.ру» публикует впечатления и фотографии туристов, сумевших добраться до далекой чукотской базы и не пожалевших об этом.

«Добрались до Гудыма! Почти пешком… не могу сказать, что нас это сильно расстроило, но я в определенный момент подумала, что у меня уже глюки от усталости начинаются))) почти 6 часов гуляния, почти 33 000 шагов, почти -25 градусов, почти нервный срыв))) Портал, к счастью, остался на месте, входы-выходы открыты».

«А вот и самое вкусное. Тот самый объект. Нереально жуткое место»

Когда-то это был суперсекретный подземный объект «С» в Гудыме, а сейчас мы спокойно его исследуем

«Шахта! Та самая, в которой располагались #ракеты. Говорят, она проходит насквозь сопки. А внутри имеются плацы для построения, рабочие кабинеты, жилые помещения»

«Непосредственно перед самим входом в шахту расположилась огромная, будем называть ее, комната. Где и проходила вся погрузка на вагонетки. Под самым потолком висит крюк, но, кстати, если б не надпись, я б наверх голову не подняла и не увидела его».

«У входа валялось несколько разбитых вагонеток (во многих статьях их называют аккумуляторными тележками). Как раз те самые, которые когда-то служили человеку верой и правдой и доставляли все необходимое для жизнеобеспечения в глубь этих ходов. Как я уже писала под прошлой фоткой, мы (а точнее я), немного испугались и особо далеко по этому тоннелю не поехали».

Гудым. Коридор в шахте.

Внутри той самой шахты. Основная «трасса» и ответвление в сторону. Жутко, страшно, интересно.

Одна из достопримечетельностей Анадыря — автономные подземные сооружения в посёлке Гудым длиною ровно в 996 метров, с множеством отдельных, глухих ответвлений, не имеющих других выходов.

Это в самой шахте, ближе к выходу. Видимо, место для построений. Там на всей территории полно разных «трофеев».

«Лично мне хочется вернуться туда поскорее и обойти все-все вокруг. Хочется прям поделиться своими эмоциями и впечатлениями с Гудыма. Сколько же сил положено было на его строительство, и как все бездарно было просрано! Стоит он теперь одиноко между сопок, черные глазницы окон, покосившиеся дома, разграбленные помещения. Безумно жалко!»