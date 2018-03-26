Wowworks выполняет задачи ритейла быстро и эффективно

Находка для ритейла Wowworks — это интернет-площадка, позволяющая привлекать частных специалистов для разовых работ: от замены лампочки и курьерских услуг до ремонта оргтехники, уборки и инвентаризации магазина. На деле это выглядит так: клиент размещает задание, за которое берется фрилансер из проверенной базы — по принципу такси «кто первый взял, тот и выполняет».

Сейчас на сервисе, созданном в 2014 году командой самарских профессионалов из топовых ритейл-компаний, работает свыше 40 тысяч сдельных исполнителей по всей России , в том числе в маленьких селах с населением от 1 тыс. человек.

"Мы помогаем экономить время и бюджеты на 40% на обслуживании розничных точек за счёт использования краудсорсинговой (убер) платформы собственной разработки, — рассказывает основатель сервиса Wowworks Сергей Дядиченко. — Понимаете, у розничных сетей есть два пути по обслуживанию магазинов: один — держать в штате сотрудников, второй — нанять аутсорс-компанию. Так как торговые точки раскиданы по большой территории, штатный сотрудник будет тратить много времени на дорогу, чтобы выполнить минутное дело. Вариант с аутсорсингом тоже непростой. В России нет компании федерального уровня, которая бы оказывала универсальные услуги в сфере эксплуатации магазинов. Приходится заключать восемь-десять договоров с локальными компаниями и их координировать. Мы предлагаем другой подход: клиент нам платит за количество выездов и выполненную работу, исполнители — наша головная боль".

Проверенные люди

По словам Сергея Дядиченко, прежде чем приступить к работе сдельные работники проходят проверку системы безопасности, HR и профильного специалистов, изучают правила сервиса. Практикуется рейтинговая система. Клиент оценивает каждое задание, выполненное исполнителем, по нескольким показателям (качество работ, тайминг и сроки). В дальнейшем это влияет на возможность получать новые задания. Исполнитель с рейтингом менее 4 не может брать задания и блокируется на сервисе. В то же время компания может «закрепить» понравившихся исполнителей «в избранном» и привлекать их на свои задания.

Перечень услуг постоянно расширяется. «Мы начали обучать и перепрофилировать специалистов, которые нужны рынку на текущий момент, но являются дефицитными, взаимодействуя с профессиональными учебными центрами, — говорит Сергей Дядиченко. — Например, было сложно находить специалистов склейки стеклянных конструкций для ювелирных сетей. Наша система обучается подбирать и подсказывать наиболее подходящую позицию из большого списка работ, расходных материалов и поставщиков».

Только за последний год услугами сервиса воспользовались в 2,5 раза больше клиентов: 53 тысячи заданий в 2017 году против 20 тысяч годом ранее. В 2018 году показатели планируют увеличить втрое.

Сегодня среди клиентов Wowworks более 135 мировых и федеральных розничных сетей, крупные банки, сотовые операторы и аптеки, fashion и food ритейл с большим числом распределённых офисов.

Международная экспансия

Самарский Wowworks — единственный стартап из России, который был отобран из более 300 проектов Восточной Европы и принял участие в крупнейшем международном акселераторе MassChallenge. «Хочется поблагодарить Региональный центр инноваций StartupSamara и YellowRockets за то, что дали нашему проекту отличную рекомендацию и помогли организовывать участие в буткемпе. Все прошло на самом высоком уровне, качество экспертов, инвесторов и фондов со всей Европы и США зашкаливало. В результате мы получили массу контактов и обратной связи», — признаются самарские стартаперы.

Сейчас сервис вышел за пределы страны. Его «тестируют» в Беларуси и Германии, на очереди Польша и США.

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