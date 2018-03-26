В Рязанском районе возобновит работу пункт вакцинации домашних животных

Прививочный пункт Рязанского района будет принимать четвероногих пациентов для вакцинации против бешенства 7 и 8 апреля. Как рассказал представитель Станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО, пункт будет открыт с 14.00 до 18.00.

— Прививочный пункт расположится по адресу 1-я Новокузьминская улица, дом 22, корпус 3, — добавил сотрудник ветстанции.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с вакцинацией домашних питомцев, можно обратиться на Станцию по борьбе с болезнями животных ЮВАО по телефону 8 (495) 361-43-16. (мю)