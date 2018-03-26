Как появилась почтовая открытка

25 марта весь мир отметил день рождения главного «мессенджера» прошлого века — бумажной почтовой открытки.

Использовать почтовые открытки предлагалось еще в 1865 году, но тогда незапечатанное послание сочли неприличным. Но в 1869 году в Австрии все же был выпущен пробный экземпляр. Однако первая коммерческая поздравительная открытка была показана миру задолго до начала промышленного производства. Еще в 1843 году директор лондонского музея Генри Коул с ее помощью поздравил друзей с Рождеством.

— Сейчас почтовые открытки — это скорее сувенир из поездки, нежели чем реальное средство общения, — утверждает филокартист Андрей Аксенов . — Однако за некоторые раритетные образцы можно выручить немалые деньги.

НАДО ЖЕ!

Самую дорогую почтовую карточку продали на аукционе в 2015 году за 166 000 евро.