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Как появилась почтовая открытка
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Как появилась почтовая открытка 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
25 марта весь мир отметил день рождения главного «мессенджера» прошлого века — бумажной почтовой открытки.
Использовать почтовые открытки предлагалось еще в 1865 году, но тогда незапечатанное послание сочли неприличным. Но в 1869 году в Австрии все же был выпущен пробный экземпляр. Однако первая коммерческая поздравительная открытка была показана миру задолго до начала промышленного производства. Еще в 1843 году директор лондонского музея Генри Коул с ее помощью поздравил друзей с Рождеством.
— Сейчас почтовые открытки — это скорее сувенир из поездки, нежели чем реальное средство общения, — утверждает филокартист Андрей Аксенов. — Однако за некоторые раритетные образцы можно выручить немалые деньги.
НАДО ЖЕ!
Самую дорогую почтовую карточку продали на аукционе в 2015 году за 166 000 евро.
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