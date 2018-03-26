Кабмин одобрил проект закона об организационном договоре при железнодорожных перевозках

Правительство одобрило проект закона об организационном договоре при регулярных железнодорожных пассажирских перевозках и намерено внести его в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе предлагается ввести в законодательство новый термин — «организационный договор регулярных пассажирских железнодорожных перевозок». Заключение такого договора будет проводиться на конкурсной основе.

По мнению законодателей, это позволит развить конкуренцию «за маршрут» между пассажирскими компаниями. Отмечается, что по такому договору государство должно будет компенсировать перевозчику убытки, понесённые из-за осуществления регулируемой законом деятельности.