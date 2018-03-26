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МРСК поддержала конкурс стартапов в сфере электроэнергетики «Энеркон»
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МРСК поддержала конкурс стартапов в сфере электроэнергетики «Энеркон» 

АиФ 1 час назад
В России стартовал конкурс на лучший стартап в электроэнергетической отрасли, организованный компанией Quadro Electric совместно с образовательной программой Стартап Академия бизнес-школы «Сколково».
Целью проекта является поиск и поддержка начинающих предпринимателей, инженеров и будущих участников рынка электроэнергетики. Авторы лучших проектов в номинациях: · лучший it-проект в электроэнергетике, · лучший b2b проект в электроэнергетике, · лучший b2c проект в электроэнергетике»
получат гранты на обучение в Стартап Академия бизнес-школы Сколково. Это образовательная программа для предпринимателей, которые уже развивают собственный проект, либо планируют запускать бизнес с нуля.
Обучающий проект будет включать в себя несколько тематических блоков, включая бизнес-моделирование, маркетинг, инвестиции и финансы и др. Финальным этапом обучения станет защита перед жюри состоящего из бизнес-ангелов, представителей венчурных фондов, готовых вложить средства в наиболее перспективные проекты.
Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте http://enerconfest.ru/startups/.
Как отмечают в компании, МРСК Центра заинтересована в том, чтобы как можно больше молодых и амбициозных специалистов заявляли о себе в сфере электроэнергетики, ведь на сегодняшний день очевидной проблемой отрасли является недостаточное количество технических кадров одновременно разбирающихся в бизнесе, а также инвестиционно привлекательных проектов. Данный конкурс способен восполнить образовавшийся пробел и сформировать в ближайшей перспективе когорту стартаперов и инновационных команд с перспективными проектами.
Бизнес
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