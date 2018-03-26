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Места массового скопления людей проверят в Удмуртии после трагедии в Кемерово
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Места массового скопления людей проверят в Удмуртии после трагедии в Кемерово 

ИА «Сусанин» 41 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике пройдут проверки мест массового скопления людей. Об этом сказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время общения с журналистами Всероссийского национального лесного форума.
Напомним, Генеральная прокуратура России издала распоряжение о проверке всех торговых центров в стране после трагедии в Кемерово. Глава Удмуртии отметил, что уже проведено совещание с «коллегами из правоохранительных органов».
Он также отметил, что профилактическая работа в республике проводилась значительно раньше кемеровской трагедии. «У нас с правоохранительными органами постоянный диалог, мы обращали внимание на те замечания, сигналы, которые нам подсказывали МЧС и вели работу с предпринимателями», — отметил Бречалов.
Он заверил, что проверки будут проведены в республике. При этом отметив, что необходимо создать такую систему безопасности, при которой будет вестись постоянный контроль. «Мы же не только сейчас говорим про торговые центры. Вы знаете, что с нашими рынками в Ижевске. Ледовый дворец „Ижсталь“ — мы его в мае уже начнём реконструировать. Потому что он никаким уже требованиям не соответствует, там бывает по 3-4 тысячи соответственно», — сказал глава Удмуртии.
Александр Бречалов подчеркнул, что нужно всем вместе не только проверить имеющиеся предписания, а постоянно налаживать систему общественного контроля, мониторинга со стороны правоохранительных органов.
«При этом, естественно, не перетягивая гайки предпринимателям. Потому что мы знаем, что уже некоторые проверки были до этого сделаны», — сказал глава региона.
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