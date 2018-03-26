В Новосибирской области программу развития системы социальной поддержки населения продлили еще на два года

В понедельник, 26 марта, в ходе заседания регионального правительства, которое провел глава Новосибирской области Андрей Травников , было одобрено решение о продлении срока социальной программы. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, общий объем финансового обеспечения программы увеличился на 25,5 млрд рублей. На 20,9 млрд рублей — за счет средств областного бюджета, на 3,5 млрд рублей — за счет средств из федеральной казны и на 1,1 млрд рублей за счет внебюджетных средств.

В итоге в 2018-2019 годах наиболее существенное, на 1,9 млрд рублей, увеличение финансирования программы предусмотрено на ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, в случае рождения после 31.12.2012 третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Увеличение финансирования на 244,3 млн рублей на обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями, а также на 1,2 млрд рублей — на обеспечение социальных гарантий гражданам.

Проект постановления согласован в установленном порядке и его реализация не требует выделения дополнительных средств из областного бюджета. Кроме того, приняты во внимание предложения по результатам рассмотрения проекта в Законодательном Собрании и Контрольно-счетной палате Новосибирской области.

Фото: pxhere.com.