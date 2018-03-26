«Нам здесь жить»: мэрия назвала территории, которые благоустроят в 2018 году 

Стали известны итоги рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств, которые в Самаре приведут в порядок в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Мы собрали все площадки на интерактивной карте.
На голосование вынесли 77 общественных пространств во всех районах города, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный».
Горожанам предстояло выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. По информации главы Самары Елены Лапушкиной, большинство самарцев проголосовали за Загородный парк.
— В этом году специалисты проведут проектирование, в следующем — начнутся работы, — пояснила мэр города. А вот как распределились предпочтения самарцев по общественным территориям в районах.
Железнодорожный район: бульвар по Революционной от Гагарина до Аэродромной; сквер у памятника Ольге Санфировой.
Кировский район: сквер «Дубовый колок с прудом»; сквер на улице Ташкентская (дома 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146); сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная.
На Ташкентской — места для сквера хоть отбавляй
Красноглинский район: сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка, сквер у ДК «Октябрь» (поселок Мехзавод).
Куйбышевский район: сквер Нефтяников; сквер Ветеранов.
Ленинский район: сквер имени Мичурина; сквер у губернского рынка.
Октябрьский район: бульвар вдоль улицы Осипенко от Ново-Садовой до Лесной; бульвар Челюскинцев; сквер на проспекте Масленникова, 10.
Промышленный район: сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по Ново-Садовой, Сквер на Димитрова, 115.
Самарский район: сквер на пересечении Ленинградской и Садовой; территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади.
Советский район: сквер на пересечении Гагарина и Победы; сквер имени Чехова; сквер «Родничок надежды».
Хлебная площадь
Эти территории, по информации городской администрации, жители Самары выбрали во время голосования за кандидатуру президента России 18 марта.
Сейчас специалисты составляют подробные сметы и готовят конкурсную документацию.
— После 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе, — сообщила Елена Лапушкина.
Также в этом году в городе обновят 104 дворовых территории. Районные общественные комиссии определили очередность благоустройства этих территорий на последующие годы.
Во всех обновленных скверах появятся новые скамейки, урны и малые архитектурные формы