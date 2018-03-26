«Нам здесь жить»: мэрия назвала территории, которые благоустроят в 2018 году

Стали известны итоги рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств, которые в Самаре приведут в порядок в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Мы собрали все площадки на интерактивной карте.

На голосование вынесли 77 общественных пространств во всех районах города, в том числе объекты общегородского значения: Загородный парк, парк «Воронежские озера» и парк «Молодежный».

Горожанам предстояло выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. По информации главы Самары Елены Лапушкиной, большинство самарцев проголосовали за Загородный парк.

— В этом году специалисты проведут проектирование, в следующем — начнутся работы, — пояснила мэр города. А вот как распределились предпочтения самарцев по общественным территориям в районах.

Железнодорожный район: бульвар по Революционной от Гагарина до Аэродромной; сквер у памятника Ольге Санфировой.

Кировский район: сквер «Дубовый колок с прудом»; сквер на улице Ташкентская (дома 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146); сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная.

На Ташкентской — места для сквера хоть отбавляй

Красноглинский район: сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка, сквер у ДК «Октябрь» (поселок Мехзавод).

Куйбышевский район: сквер Нефтяников; сквер Ветеранов.

Ленинский район: сквер имени Мичурина; сквер у губернского рынка.

Октябрьский район: бульвар вдоль улицы Осипенко от Ново-Садовой до Лесной; бульвар Челюскинцев; сквер на проспекте Масленникова, 10.

Промышленный район: сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по Ново-Садовой, Сквер на Димитрова, 115.

Самарский район: сквер на пересечении Ленинградской и Садовой; территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади.

Советский район: сквер на пересечении Гагарина и Победы; сквер имени Чехова; сквер «Родничок надежды».

Хлебная площадь

Эти территории, по информации городской администрации, жители Самары выбрали во время голосования за кандидатуру президента России 18 марта.

Сейчас специалисты составляют подробные сметы и готовят конкурсную документацию.

— После 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе, — сообщила Елена Лапушкина

Также в этом году в городе обновят 104 дворовых территории. Районные общественные комиссии определили очередность благоустройства этих территорий на последующие годы.

Во всех обновленных скверах появятся новые скамейки, урны и малые архитектурные формы