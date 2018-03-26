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Кабмин одобрил законопроект о полномочиях местных властей по защите прав потребителей
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Кабмин одобрил законопроект о полномочиях местных властей по защите прав потребителей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило законопроект, по которому органы местного самоуправления наделяются правом проводить мероприятия по защите прав потребителей, отмечается в материалах на сайте кабмина.
Изменения вносятся в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района и других структур соответствующего уровня.
Документ передаёт на местный уровень право проводить мероприятия по защите прав потребителей, которые предусмотрены в статье 44 Федерального закона «О защите прав потребителей».
В этой связи органы местного самоуправления получат право рассматривать жалобы потребителей, оказывать им консультационные услуги по вопросам защиты прав, а также направлять обращения в суды в их защиту.
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