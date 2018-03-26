Весенняя коронация Владимира Путина

В этот праздник на Манежной площади в Москве было не протолкнуться. 18 марта россияне без колебаний (77%) переизбрали президента еще на шесть лет. Несколько десятков тысяч человек до поздней ночи отмечали это событие у Кремля, и там ненадолго даже появился сам виновник торжества со словами благодарности сторонникам. Анастасия и Виктор (21 и 23 года) не скрывают радости. Они недавно поженились и, безусловно, поддерживают Владимира Владимировича: «Он — наш президент! Он — лучший! Мы гордимся им, тем, что он сделал для народа и что еще сделает с сегодняшнего дня!» Эта молодая пара прекрасно отражает мнение молодого поколения, среди которого рейтинги Путина особенно велики (86% в группе от 15 до 20 лет).

Для многих президент Путин — очевидность

Несмотря на спад цен на нефть и введенные после украинского кризиса санкции, дела в российской экономике пошли в гору, и страна вернулась в число великих держав. В день голосования мы практически повсюду наблюдали атмосферу праздника, поскольку одной из главных тем выборов была явка, и они превратились в огромный пикник в масштабах целой страны. Для многих россиян нахождение Путина на посту президента является настолько очевидным фактом, что сама мысль о походе на избирательный участок кажется чем-то абсурдным. Это вызывало обеспокоенность президентской администрации , которая сделала все (это касается в частности проведения местных референдумов), чтобы вызывать у определенных областей интерес к этой формальности.

26-летняя Анна впервые голосовала в 2012 году. Теперь она вновь голосует «на благо России », «чтобы показать всему миру, что мы — не диктатура, как утверждает американское телевидение. Мы поддерживаем нашего президента, потому что он защищает нас». На избирательном участке в одной из школ на юго-западе столицы один молодой человек заявляет следующее под неодобрительными взглядами соседей: «Путин — слабак. Нужно голосовать за Жириновского. Если европейцы хотят войны, мы готовы. Мы возьмем Берлин, как в 1945 году, только не остановимся на этом. Лжецы!»

В российской прессе эксперты утверждают, что такие вещества производились в четко определенном центре на острове в Аральском море на территории современного Узбекистана . Этот объект был расформирован в начале 1990-х годов под надзором специалистов из США . Кстати говоря, именно в Америке сейчас проживает работавший над этим проектом ученый Вил Мирзаянов , который, по его словам, обнародовал эту формулу в вышедшей в 2008 году книге, которая лишь увеличивает список потенциальных подозреваемых. Поспешные заявления Лондона вызывают тревогу россиян. Сама Москва никого не обвиняла после отравления рабочих на авиазаводе в Таганроге (родина Антона Чехова ) у украинской границы, по случаю которого было начато расследование.

«Атипичный случай»

Многие специалисты по разведке отмечают еще более серьезный момент в этом деле. Скрипаля и прочих обменяли на шпионку Анну Чапман , которая очаровывала влиятельных нью-йоркцев. Неудавшееся покушение на него (пострадали также его дочь Юлия и британский полицейский) противоречит всем (неписанным) правилам жанра. Устранение Скрипаля ставит под вопрос возможность подобных обменов в будущем и вызывает у агентов сомнения, что их в будущем могут обменять. Эксперт по стратегической разведке Франк ДеКлокман (Franck DeCloquement) видит в произошедшем «атипичный случай под фальшивым флагом» и не исключает «мафиозного следа».

Неужели это только ради «примерного» наказания бывшего агента, который ушел из ГРУ в 1999 году и был задержан в 2004 году? Или подпортить имидж России за несколько дней до выборов?