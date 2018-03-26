Весенняя коронация Владимира Путина 

В этот праздник на Манежной площади в Москве было не протолкнуться. 18 марта россияне без колебаний (77%) переизбрали президента еще на шесть лет. Несколько десятков тысяч человек до поздней ночи отмечали это событие у Кремля, и там ненадолго даже появился сам виновник торжества со словами благодарности сторонникам. Анастасия и Виктор (21 и 23 года) не скрывают радости. Они недавно поженились и, безусловно, поддерживают Владимира Владимировича: «Он — наш президент! Он — лучший! Мы гордимся им, тем, что он сделал для народа и что еще сделает с сегодняшнего дня!» Эта молодая пара прекрасно отражает мнение молодого поколения, среди которого рейтинги Путина особенно велики (86% в группе от 15 до 20 лет).
Для многих президент Путин — очевидность
Несмотря на спад цен на нефть и введенные после украинского кризиса санкции, дела в российской экономике пошли в гору, и страна вернулась в число великих держав. В день голосования мы практически повсюду наблюдали атмосферу праздника, поскольку одной из главных тем выборов была явка, и они превратились в огромный пикник в масштабах целой страны. Для многих россиян нахождение Путина на посту президента является настолько очевидным фактом, что сама мысль о походе на избирательный участок кажется чем-то абсурдным. Это вызывало обеспокоенность президентской администрации, которая сделала все (это касается в частности проведения местных референдумов), чтобы вызывать у определенных областей интерес к этой формальности.
26-летняя Анна впервые голосовала в 2012 году. Теперь она вновь голосует «на благо России», «чтобы показать всему миру, что мы — не диктатура, как утверждает американское телевидение. Мы поддерживаем нашего президента, потому что он защищает нас». На избирательном участке в одной из школ на юго-западе столицы один молодой человек заявляет следующее под неодобрительными взглядами соседей: «Путин — слабак. Нужно голосовать за Жириновского. Если европейцы хотят войны, мы готовы. Мы возьмем Берлин, как в 1945 году, только не остановимся на этом. Лжецы!»
Это замечание прекрасно отражает настроение людей, многие из которых шокированы позицией Терезы Мэй после покушения на бывшего двойного агента и сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Без сомнения вина лежит на России», — заявила она. Скрипаль был отравлен в Солсбери нервнопаралитическим газом типа «Новичок». Замешательство охватило не только общественность, но и МИД: «Если этот газ был разработан в советских лабораториях, нужно представить доказательства. Почему Лондон отвечает отказом на наши предложения о совместном проведении следствия, как это всегда было при подозрительной кончине российских граждан на территории Великобритании? Почему Лондон отказывается отправить нам даже образец обнаруженного вещества?» «Англичане действительно не слишком ладят с химией, — с иронией продолжают в ведомстве. — Когда Колин Пауэлл (Colin Powell, госсекретарь Буша-младшего) представил свои фальшивые доказательства существования иракского газа в 2003 году, Тони Блэр пустил в ход армию, однако следы химического арсенала Саддама Хусейна не могут найти до сих пор…» В конечном итоге в Лондоне заявили, что Организация по запрещению химического оружия сможет провести независимое расследование.
В российской прессе эксперты утверждают, что такие вещества производились в четко определенном центре на острове в Аральском море на территории современного Узбекистана. Этот объект был расформирован в начале 1990-х годов под надзором специалистов из США. Кстати говоря, именно в Америке сейчас проживает работавший над этим проектом ученый Вил Мирзаянов, который, по его словам, обнародовал эту формулу в вышедшей в 2008 году книге, которая лишь увеличивает список потенциальных подозреваемых. Поспешные заявления Лондона вызывают тревогу россиян. Сама Москва никого не обвиняла после отравления рабочих на авиазаводе в Таганроге (родина Антона Чехова) у украинской границы, по случаю которого было начато расследование.
«Атипичный случай»
Многие специалисты по разведке отмечают еще более серьезный момент в этом деле. Скрипаля и прочих обменяли на шпионку Анну Чапман, которая очаровывала влиятельных нью-йоркцев. Неудавшееся покушение на него (пострадали также его дочь Юлия и британский полицейский) противоречит всем (неписанным) правилам жанра. Устранение Скрипаля ставит под вопрос возможность подобных обменов в будущем и вызывает у агентов сомнения, что их в будущем могут обменять. Эксперт по стратегической разведке Франк ДеКлокман (Franck DeCloquement) видит в произошедшем «атипичный случай под фальшивым флагом» и не исключает «мафиозного следа».
Неужели это только ради «примерного» наказания бывшего агента, который ушел из ГРУ в 1999 году и был задержан в 2004 году? Или подпортить имидж России за несколько дней до выборов?
Таким образом, новый президентский срок Владимира Путина начинается в атмосфере, которая очень сильно отдает «холодной войной». Лондон выдворил 23 российских дипломата, на что Москва ответила симметричным шагом, хотя стороны готовили визит главы российского МИДа Сергея Лаврова для возобновления диалога. Дело Скрипаля подкидывает дров в костер абсурда и заставит Путина продолжить против воли сближение с Китаем, забывая о том, что еще связывает нас.