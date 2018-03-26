В Общественной палате пройдет круглый стол «Готов к труду и обороне: результаты и перспективы 2018»

27 марта в 11:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) пройдет круглый стол «Готов к труду и обороне: результаты и перспективы 2018».

Организатор — Комиссия ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, ФП «Трезвая Россия». Модераторы — члены Комиссии ОП РФ Сергей Кашников и руководитель ФП «Трезвая Россия» Султан Хамзаев . Среди тем для обсуждения на круглом столе:

удалось ли сделать популярной сдачу норм ГТО? Что можно сделать для того, чтобы привлечь к этой практике больше людей;

достаточно ли хороши существующие критерии оценки популярности комплекса ГТО;

есть ли возможность включить в комплекс ГТО на региональном уровне виды испытаний по национальным, военно-прикладным видам спорта, а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта;

на какую поддержку могут рассчитывать физкультурно-спортивные клубы, основная деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО;

какие дополнительные поощрительные меры могли бы быть введены для школьников и студентов, выполняющих нормы ГТО.

ОП РФ ведет общественный мониторинг реализации норм «Готов к труду и обороне» в субъектах Российской Федерации с 2015 года.