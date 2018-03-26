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В Общественной палате пройдет круглый стол «Готов к труду и обороне: результаты и перспективы 2018»
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В Общественной палате пройдет круглый стол «Готов к труду и обороне: результаты и перспективы 2018» 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
27 марта в 11:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) пройдет круглый стол «Готов к труду и обороне: результаты и перспективы 2018».
Организатор — Комиссия ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, ФП «Трезвая Россия». Модераторы — члены Комиссии ОП РФ Сергей Кашников и руководитель ФП «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Среди тем для обсуждения на круглом столе:
удалось ли сделать популярной сдачу норм ГТО? Что можно сделать для того, чтобы привлечь к этой практике больше людей;
достаточно ли хороши существующие критерии оценки популярности комплекса ГТО;
есть ли возможность включить в комплекс ГТО на региональном уровне виды испытаний по национальным, военно-прикладным видам спорта, а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта;
на какую поддержку могут рассчитывать физкультурно-спортивные клубы, основная деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО;
какие дополнительные поощрительные меры могли бы быть введены для школьников и студентов, выполняющих нормы ГТО.
ОП РФ ведет общественный мониторинг реализации норм «Готов к труду и обороне» в субъектах Российской Федерации с 2015 года.
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