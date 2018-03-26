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Водители жалуются на пустой гроб на трассе М-4 «Дон»
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Водители жалуются на пустой гроб на трассе М-4 «Дон» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Очевидцы рассказали, что новый пустой гроб и крышка от него уже на протяжении нескольких дней лежат в лесополосе рядом с трассой М-4 «Дон». В настоящее время до сих пор неизвестно. Откуда он появился, сообщает «Юга».
По словам автолюбителей, находка в темноте выглядит довольно угрожающе. Фотографии гроба были выложены в соцсети. Многие пользователи интернета шутят что это местные вампиры шли в поход с палаткой, передает «Деловое сообщество».
«ФедералПресс» напоминает, что на кладбище под Калугой неизвестные несколько раз выкопали гроб с телом умершего.
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