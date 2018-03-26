Водители жалуются на пустой гроб на трассе М-4 «Дон»

Очевидцы рассказали, что новый пустой гроб и крышка от него уже на протяжении нескольких дней лежат в лесополосе рядом с трассой М-4 «Дон». В настоящее время до сих пор неизвестно. Откуда он появился, сообщает «Юга».

По словам автолюбителей, находка в темноте выглядит довольно угрожающе. Фотографии гроба были выложены в соцсети. Многие пользователи интернета шутят что это местные вампиры шли в поход с палаткой, передает «Деловое сообщество».