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В районе высадили 250 кустарников и реконструировали десятки площадок для сбора мусора
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В районе высадили 250 кустарников и реконструировали десятки площадок для сбора мусора 

Управа района Соколиная гора 25 минут назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
В течение года в Соколиной горе проведена реконструкция контейнерных площадок по семидесяти адресам. Кроме того, осуществлена высадка нескольких десятков деревьев.
Работы в районе были проведены возле многих многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Буракова, Уткина, Вольная, Зверинецкая и Борисовская, Ибрагимова и Мироновская, 3-я, 5-я, 8-я и 10-я Соколиной горы, Фортунатовская, Щербаковская, Вельяминовская, Бориса Жигуленкова, Большая Семеновская, Окружной проезд и проспект Буденного, а также на проезде Энтузиастов, на Семеновском валу, в 1-м Кирпичном переулке, Семеновском и Медовом переулке, Мажоровом переулке.
В рамках реализации столичной программы «Миллион деревьев» в Соколиной горе посадили двести пятьдесят кустарников кизильника блестящего. Вместо деревьев, погибших от ураганов, было высажено 84 дерева.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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