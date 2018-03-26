В районе высадили 250 кустарников и реконструировали десятки площадок для сбора мусора

В течение года в Соколиной горе проведена реконструкция контейнерных площадок по семидесяти адресам. Кроме того, осуществлена высадка нескольких десятков деревьев.

Работы в районе были проведены возле многих многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Буракова, Уткина, Вольная, Зверинецкая и Борисовская, Ибрагимова и Мироновская, 3-я, 5-я, 8-я и 10-я Соколиной горы, Фортунатовская, Щербаковская, Вельяминовская, Бориса Жигуленкова , Большая Семеновская, Окружной проезд и проспект Буденного, а также на проезде Энтузиастов, на Семеновском валу, в 1-м Кирпичном переулке, Семеновском и Медовом переулке, Мажоровом переулке.

В рамках реализации столичной программы «Миллион деревьев» в Соколиной горе посадили двести пятьдесят кустарников кизильника блестящего. Вместо деревьев, погибших от ураганов, было высажено 84 дерева.