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Работы по реконструкции 70 контейнерных площадок проведены в районе Соколиная гора в 2017 г.
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Работы по реконструкции 70 контейнерных площадок проведены в районе Соколиная гора в 2017 г. 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Работы по реконструкции 70 контейнерных площадок проведены в столичном районе Соколиная гора в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«В течение года в Соколиной горе была проведена реконструкция контейнерных площадок по 70 адресам. Работы в районе были проведены возле многих многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Буракова, ул. Уткина, ул. Вольная, ул. Зверинецкая, ул. Борисовская, ул. Ибрагимова, ул. Мироновская, 3-я ул. Соколиной Горы, 5-я ул. Соколиной Горы, 8-я ул. Соколиной Горы, 10-я ул. Соколиной Горы, ул. Фортунатовская, ул. Щербаковская, ул. Вельяминовская, ул. Бориса Жигуленкова, ул. Большая Семеновская, Окружной проезд и проспект Буденного, а также на проезде Энтузиастов, на ул. Семеновский Вал, в 1-м Кирпичном пер., Семеновском пер., Медовом пер. и Мажоровом пер.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, помимо прочего, а рамках реализации столичной программы «Миллион деревьев» в районе Соколиная гора в 2017 г. высадили 250 кустарников кизильника блестящего. Кроме того, вместо деревьев, погибших от ураганов, было высажено 84 дерева.
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