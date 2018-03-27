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Глава управы района Измайлово отчитается перед депутатами
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Глава управы района Измайлово отчитается перед депутатами 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа Измайлово 28 марта глава управы района Венера Юмаева отчитается перед депутатами о деятельности управы в 2017-м году.
Стоит отметить, что депутаты подготовили ряд вопросов, которые согласно регламенту они заранее направили в адрес главы управы.
Проект повестки дня тринадцатого заседания Совета депутатов муниципального округа Измайлово предусматривает следующие вопросы:
1. Об отчете главы управы района Измайлово города Москвы о результатах деятельности управы района за 2017 год.
Докладчик: глава управы района Измайлово города Москвы — Юмаева В. Я.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 18 декабря 2017 года №7/1.
Докладчик: представитель управы района Измайлово.
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