Глава управы района Измайлово отчитается перед депутатами

На внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа Измайлово 28 марта глава управы района Венера Юмаева отчитается перед депутатами о деятельности управы в 2017-м году.

Стоит отметить, что депутаты подготовили ряд вопросов, которые согласно регламенту они заранее направили в адрес главы управы.

Проект повестки дня тринадцатого заседания Совета депутатов муниципального округа Измайлово предусматривает следующие вопросы:

1. Об отчете главы управы района Измайлово города Москвы о результатах деятельности управы района за 2017 год.

Докладчик: глава управы района Измайлово города Москвы — Юмаева В. Я.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 18 декабря 2017 года №7/1.

Докладчик: представитель управы района Измайлово.