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Болельщиков в Самару будут привозить на аккредитованных автобусах
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Болельщиков в Самару будут привозить на аккредитованных автобусах 

Волга Ньюс 1 час назад
В период проведения игр Чемпионата мира по футболу с 1 июня по 17 июля на территорию Самары смогут заехать только автобусы, оснащеные аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в АО «ГЛОНАСС» и АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018».
Для беспрепятственного въезда в города-организаторы Чемпионата перевозчикам необходимо установить на автобусы аппаратуру спутниковой навигации и зарегистрировать ее в АО «ГЛОНАСС». Уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса необходимо будет направлять через специальный информационный ресурс bus.transport2018.com.
Уведомление о каждой поездке должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную возможно будет не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.
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